長照補助被掏空5,407萬！台南約僱人員「勾結業者」被起訴

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

台南市社會局長照管理中心一名陳姓女約僱人員，涉嫌利用長照補助審核系統漏洞，勾結醫療器材業者假造採購案，詐領公款高達5,407萬元。台南地檢署調查後，已依貪汙等罪嫌提起公訴，其中陳女個人不法所得約4,954萬元，並涉及外幣帳戶、股票與保單投資。

台南市社會局長照管理中心陳姓女約用人員，假造長照輔具與居家無障礙採購案，詐領公款逾5407萬元。（示意圖／Unsplash）

起訴指出，陳女自2018年5月起至2025年6月止，擔任長照管理中心約用人員，負責學甲、麻豆地區輔具廠商簽約、管理及補助核銷業務。她熟稔作業流程後，與羅姓、黃姓兩名特約醫療器材業者合謀，利用衛福部照管平台與市府會計系統未完全介接的漏洞，竄改申報日期、品項、金額與買受人資料，讓假交易順利通過審核並撥款。

檢方查出，三人自2020年至2025年間共詐領5,407萬3,174元，其中陳女獨得約4,953萬8,963元，羅、黃兩人分別取得約215萬元與238萬元。偵辦期間，檢調已查扣陳女名下現金、不動產、土地、股票及保單，其中約3,034萬元現金已返還市府，其餘資產將由法院認定後沒收。

檢方指出，本案涉及長期照顧補助，直接影響身心障礙者與弱勢族群權益，犯行時間長、金額龐大，情節重大。陳女與黃女已坦承犯行，羅男僅部分認罪，檢方請求法院從重量刑，並藉此警示公務人員勿濫用職權、侵蝕公共資源。

