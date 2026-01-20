長照計畫3.0啟動 陳時中提醒：深化醫養結合並兼顧人力

行政院政務委員陳時中。資料照。廖瑞祥攝



行政院政委陳時中今（1/20）日代理副院長鄭麗君主持「行政院長期照顧推動小組第24次會議」，他表示長照3.0計畫已經於去（2025）年底核定長照3.0的整體政策方向將由過去2.0階段著重量能擴張，進一步深化為醫養結合、導入智慧醫療技術與服務品質的全面提升。

陳時中表示，長照3.0的核心目標，讓每一位長者都能「活得久、也活得更好」的照顧體系；未來政策將強化中重症照顧，推動出院準備服務與長照體系的無縫接軌，同時導入智慧醫療及資料分析，整合居家醫療與長照服務，提升照護服務的延續性與精準度，促進長期照顧體系的穩健發展。

廣告 廣告

不過，陳時中分析，依據最新人口統計資料，截至去年12月底，65歲以上人口已占全國總人口的20.06%，首度超越「超高齡社會」門檻；在青壯年人口持續下滑的趨勢下，如何確保穩定充足的長照服務人力及完善的培訓制度，將是推動長照3.0的關鍵核心議題。

就長照人員「基本能力」之界定，陳時中表示，面對龐大且多元的專業需求，如何在深度與廣度間取得適當平衡極為重要，現行分級制度也有必要檢視是否與時俱進，回歸整體長照與照福體系的設計理念，但又要避免過度增加訓練課程負擔。

過去長照2.0「分級」是依失能程度分第1集至第8級，等級越高需求越大，「分類」則分為：照顧及專業服務、交通接送、輔具及無障礙改善、喘息服務。陳時中提醒，將非核心項目抽離須格外謹慎，尤其在派案制度設計上，應清楚區分「分級派案」與「分類派案」中薪資與專業的差異。

陳時中指出，核心照顧工作中仍會有分級派案的必要，但若誤將分級派案導向僅有分類派案，造成服務被切割零碎，且同一服務時段會有多名服務人員到案家提供服務，恐對使用者造成適應困難，也可能降低服務提供者效率，相關制度須審慎檢討與精進。

關於運用就業獎勵，鼓勵失業勞工投入照顧服務工作方面，陳時中表示，單純反覆給予獎勵而未設計階梯式機制，恐需再行思考，除協助失業者重返職場外，也應釐清問題究竟出於勞工端或雇主端，也要勞動部針對就業獎勵制度的精進措施，如何與長照體系中非核心工作進行說明。

此外，針對長照人力中的「種子人員」制度，陳時中特別提醒，若涉及輔助感染管制、防火管理及緊急應變等事項，務必事先訂定明確指引與責任界線，避免讓種子人員因職責界定不清而遭到不必要的究責，並請將相關人員保護機制納入制度設計整體考量。

更多太報報導

藍白揚言嚴審台美關稅協議 卓揆：期待在正確資訊下討論

揭鄭麗君9個月談判艱辛歷程 卓榮泰：多次聲音顫抖「但沒有哭」

揭露「黃金計畫」讓川普看到！台灣模式不一樣 卓榮泰：說成投資5000億美元是絕對錯誤