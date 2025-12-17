長照量能倍增超前部署 台中打造韌性長照體系迎戰高齡浪潮

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】面對全球人口快速高齡化帶來的照護挑戰，台中市政府以前瞻視野持續深化長照政策布局，從量能擴增、資源整合到智慧升級全面推進，穩健建構可長可久的長照體系。市府統計，目前全市長照床位數已突破13,306床，相較107年的11,297床，成長幅度達17.8%；同時，ABC長照服務據點數量也由782處大幅增加至1,968處，成長超過2.5倍，29個行政區涵蓋率達100%，形成密度高、可近性強的長照服務網絡，量能成長與布局速度皆領先全國。

▲本市首家市立仁愛綜合長照機構（ROT案）。

衛生局表示，台中市以「擴量能、強品質、促整合」為核心策略，持續透過公辦民營、跨域合作與園區化發展，補齊不同生活圈的照護需求。其中，台中市首家市立仁愛綜合長照機構於113年9月正式營運，由佛教慈濟醫療財團法人受託經營，提供200床住宿式長照服務（含30床公費床位），並設置60人失能與失智混合型日間照顧，成為台中推動市立長照體系的重要里程碑，也展現公私協力模式的具體成果。

在醫照整合方面，衛生局說明，中市首家市立老人復健綜合醫院於114年9月正式啟用，由財團法人中國醫藥大學負責興建與經營，院區附設兩家住宿式長照機構，可提供300床住宿型長照床位及60人日間照顧服務。該院以「智慧醫療、醫照合一、全齡照護」為核心理念，整合急性醫療、復健、失智照護與長期照顧資源，成為大台中地區首座提供「急性醫療—慢性照護—長照服務」一路到底、零斷點的一站式整合照護園區，填補中部區域型整合照護的重要缺口。

衛生局進一步指出，市府同步關注山城與非都會區的照護可近性，已於114年12月核准設立「衛生福利部豐原醫院附設后里綜合長照機構」，規劃200床住宿式長照床位及30人日間照顧，未來將成為后里、外埔及周邊地區的重要長照支援據點，縮短民眾往返照護機構的距離，讓長照資源真正走入社區。

在園區型長照布局上，「亞洲大學豐富健康產業園區」已完成地上權設定，由亞洲大學興建附設「私立豐原綜合長照機構」，預計於115年底前完成設立，屆時可再增加200床住宿式長照床位及30人日間照顧服務，進一步強化北台中的長照量能。

為提升服務效率與民眾使用便利性，衛生局於114年建置「長照即時通專案中心2.0」，整合交通接送預約與多項長照服務線上申辦功能，並持續優化系統，預計於115年擴增長照人員認證線上申請，讓市民以數位化流程即可完成申辦，實現即時、友善且有效率的長照服務。

在品質提升方面，台中市配合衛福部推動「住宿機構照顧品質獎勵計畫」，以獎勵機制鼓勵長照機構導入智慧科技輔具，如跌倒偵測、走失預警、久臥監測及復能互動訓練等，讓長者能在第一時間獲得協助，同時減輕照護人力負擔，提升整體安全性與服務品質。

衛生局強調，台中市長照政策始終以「資源均衡、就近照顧」為核心，串聯山、海、屯三大生活圈的醫療與長照量能，縮短長者在醫療與照護之間奔波的距離。市府將持續透過量能擴增、科技導入、場域整合與跨域合作，實現「友善優質醫療、樂活溫馨長照」的施政願景，讓每位長者都能在熟悉的社區中安心生活、健康老化，真正做到「在地生活、安心變老」。