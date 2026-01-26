長照除夕至初五不打烊 家有失能、重症者注意！須2/5前提申請 261

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

今年農曆春節長達9天，家中有失能長輩或重症病人的家庭注意！台北市衛生局今（26）日提醒，為避免長照服務於年節期間出現空窗，長照服務單位於春節期間（除夕至初五）會持續提供服務、不打烊，以確保民眾照顧需求不中斷，但民眾務必要於2月5日前提出申請。

台北市衛生局表示，年節期間往往是照顧壓力最高的時刻，而為因應年節期間人力調度，若民眾於春節期間（除夕至初五）有長照服務需求，請務必於「115年2月5日」前提出申請，以便提早安排人力。

廣告 廣告

台北市衛生局指出，欲以電話申請者，請撥打1966長照專線（前5分鐘通話免費，週一至週五 08：30-17：30）；臨櫃或網路申請者，聯繫台北市長期照顧管理中心，或至台北市衛生局網站「長照服務資源區」查詢；既有長照需求使用者，可直接聯繫原有個案管理員或服務單位（A單位）。

同時，台北市衛生局表示，配合勞動部規定，自114年8月1日起重症家庭申請外籍看護工資格大幅放寬，擴大重症多元免評資格、新法放寬重症免評資格，以及現行重症資格仍同步適用，以減輕重症家庭長期照顧負擔。

重症多元免評資格、新法放寬重症免評資格，以及現行重症資格包含以下9類：

一、癌症第四期以上者。

二、由醫療機構開立診斷證明書，載明全癱無法自行下床者。

三、由醫療機構開立診斷證明書，需 24 小時使用呼吸器或維生設備，且於 6 個月內病情無法改善者。

四、70 歲以上患有血液淋巴腫瘤病症者（符合8類病症）。

五、符合特定身心障礙項目中度以上者。

六、經神經科或精神科專科診斷證明載明或檢附臨床失智評估量表（Clinical Dementia Rating, CDR）2分以上者。

七、年齡未滿 80 歲，經醫療機構以團隊方式所作專業評估，認定有全日照護需要者。

八、年齡滿 80 歲以上，經醫療機構以團隊方式所作專業評估，認定有嚴重依賴照護需要者。

九、長照需要等級第 4 級以上，使用長照照顧服務 6 個月以上者。

台北市衛生局提醒，針對符合重症資格欲申請外籍家庭看護工的家庭，請備齊相關文件至台北市政府1樓北區聯合服務中心衛生局櫃檯提出申請，亦可採郵寄掛號至台北市信義區市府路1號西南區2樓（台北市衛生局外籍看護申審業務收）辦理。相關外籍家庭看護工申請條件多元認定資訊，可至台北市衛生局網站/首頁/長照2.0服務區/市民版/如何申請外籍看護工/外籍看護工申審流程與國內照顧服務體系接軌相關表單/申請外籍看護工常見問題QA查詢。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

孩子長高三大關鍵時刻！ 醫師揭秘「家長得一一做對這些事」

愛跟AI聊天心理治療？ 專家驚曝「一特性」恐讓你人際關係崩盤

【文章轉載請註明出處】