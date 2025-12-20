長照險不理賠、隱形支出卻破40萬！輕度失智保單真的該買嗎？

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

輕度失智患者雖能自理生活，卻仍有許多照護上的隱形開支，可惜多數長照險皆不予理賠。不過近年2家壽險公司分別推出可賠輕度失智的保單，保障範圍及費用如何，值得買嗎？

電視劇《忘了我記得》深刻描繪平凡家庭面對失智症的挑戰與親情羈絆。劇中秦漢飾演的父親在失智症初期就常因為跌倒、找不到錢包以為家遭小偷等事情，讓女兒（謝盈萱飾演）奔波於工作場所與住家，甚至必須常常請假，影響收入。

廣告 廣告

戲劇反應真實人生，許多人以為輕度失智患者生活還能自理，不需要花什麼照顧費用，但其實仍有許多隱形支出，比如家庭照顧者被迫請假所造成的薪資損失、將患者送至日間照護中心及延托等費用，或是自費延緩病程的藥物等。

日前一位網友在社群平台分享母親因有嚴重的囤積症、容易忘東忘西、偶爾迷路，而被診斷出罹患輕度失智症，由於母親拒絕前往住家附近的日照中心，又脾氣暴躁難以照顧，網友便將母親安置於長照機構。他想起母親有投保長照險，於是連絡業務員商討理賠事宜，沒想到輕度失智竟不在長照險的理賠範圍內，8個月近40萬元的長照費用只能自己吞下。

輕度失智仍有必要開銷 2張保單可理賠

為減輕老後長期照顧負擔，許多人會趁年輕時投保長照險，卻有可能對於保單條款、理賠機制不熟悉，而誤以為只要罹患不可逆且需由他人長期照顧的疾病，即可啟動理賠，但其實長照險的理賠門檻比多數人想像的還要高。

長照險通常要符合巴氏量表中沐浴、餵食、更衣、移位、平地行動、如廁等6項障礙中的3項，或臨床失智量表（CDR）達中度（2分）以上才能理賠。若只是輕微失智，偶爾遺忘物品擺放位置，或在住家巷口迷路，但行走仍自由、應答如常人（CDR為1分），是無法獲得理賠的。

這時期的患者儘管行動自如，但因認知功能受損，導致生活受挫、情緒不穩定，亟需有人陪伴，不管是家屬自己照顧，或申請長照、送至公、私立機構，都是一筆負擔。

根據衛福部統計，國內失智人口中，輕度失智者占比達33.85%，而從輕度到中重度的病程因人而異，短則數月，長則數年。為了照顧這些處於保險理賠灰色地帶的族群，2家保險公司分別推出輕度失智就理賠的保單（「失能險」雖也有機會理賠輕度失智，但2024年7月後只能買到保障「因意外而失能」的保單）。

南山人壽「輕憶陪伴長期照顧健康保險（HDLTC）」，CDR為1分，即給付「輕度失智保險金」。依據商品介紹，以最高保額60萬元計算，可獲得6.3萬元一次金（60萬×10%×健康促進係數1.05）。保戶在領取輕度失智保險金後，保單不會終止，若未來失智症惡化至中重度，還能繼續領取1.2倍保額的一次金及最高15筆分期金（合計超過1,100萬元）。

台灣人壽的「憶心溢意一年定期健康保險」，CDR為1分，即一次給付3倍保額（以最高保額10萬元計算，可獲得30萬元）；當病程來到中重度失智，即CDR達2分（含）以上，可再一次性給付30倍保額（若曾理賠輕度失智，須扣除3倍保額），或是選擇每年給付12倍保額，最高給付16年（1,920萬元）。

2保單優缺點並存 適合不同族群

至於這2張保單值不值得買，可從保障內容、理賠金及保費來分析。南山人壽的「輕憶陪伴」長照險保單，不只理賠失智，凡是任何符合長期照顧的狀態都能理賠。雖然有理賠輕度失智，但理賠金額有限（最高6.3萬元），且保費也偏貴；以30歲女性投保為例，保額60萬元、分20年期繳，年繳保費高達6.2萬元。適合完全沒有長照險，有失智家族病史、在意輕度失智保障者。

台壽的「憶心溢意一年定期險」雖然保費便宜：30歲女性保額10萬元，年繳3,260元；輕度失智一次金達30萬元也不算低，但限 於失智才賠，且保費會隨年齡增加變貴，高齡者投保不見得划算。適合已有長照險、想補充輕度失智保障，或在意保費CP值的年輕族群。

世上沒有完美無缺的保單，若為了把風險轉嫁給保險公司，而購買了不適合的保單，恐陷入買錯、買貴、無法理賠的窘境。過度依賴保險，也可能拖慢累積財富的速度。一位資深壽險顧問就強調，「保險並非萬能，做好投資理財與備妥緊急預備金才是最根本的解決辦法。」

輕度失智照顧費來源：

● 緊急預備金、個人儲蓄

● 社會資源（如長照2.0補助）

● 意外險、醫療險（預防跌倒住院）

● 年金險、安養信託

● 理賠輕度失智的長照險、失智險

（圖片來源：Shutterstock僅示意/ 內容僅供參考，投資請謹慎為上）

文章出處：《Money錢》2025年11月號

下載「錢雜誌App」隨時隨地掌握財經脈動