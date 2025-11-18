長照體系中的挑戰！ 失智老人照護兼具專業與家屬信賴





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】當台灣正式邁入超高齡社會，失智症照護成為長照體系中最具挑戰性的課題之一。面對記憶流失與精神行為症狀，第一線照顧服務員以耐心、同理與愛，成為長者最溫柔的依靠。



為失智長者打造愛的世界 透過跨專業團隊提供個別化的照顧服務



天主教失智老人基金會自2000年創立聖若瑟失智老人養護中心以來，深耕本土已28年，秉持「為失智長者打造一個愛的世界」的使命，透過跨專業團隊提供個別化的照顧服務，改善長者生活品質，更成為家屬最信賴的依靠。聖若瑟失智老人養護中心王寶英處長表示：「在照護歷程中，信任往往是最難、卻也是最珍貴的連結。」專業照護的核心，不只是生活起居與醫療處置，更在於陪伴家屬學會放心。

王寶英處長說道：第一次見到這位家屬劉小姐（化名），是在疫情最緊張的時期。她是阿玉奶奶（化名）從小領養長大的女兒，但情感深厚如親生，因此在母親剛入住的一切變化裡，她格外焦慮。那天她堅持要來探望母親，儘管照顧團隊一再勸她現在真的不適合來，她仍帶著近乎保護本能般的堅定說：「我不來看媽媽，我會睡不著。」那天她全身包得緊緊的，連手指都不露出來，氣氛緊張得像戰場，也讓照顧團隊的壓力倍增。爾後，每次的探視，她總是緊盯母親的表情、餐盤裡的份量、房間的擺設，連枕頭高度都要再三確認；照顧團隊明顯的感受到她的不安與焦慮。



90 多歲的阿玉奶奶，雖然身體硬朗、行動自如，但年紀大後難免會有尿溼衣褲的狀況。伴隨著重複行為與焦慮不安等精神行為症狀，她常常反覆起身到衣櫃前翻找替換衣物，一個晚上可能來回好幾次，也因而增加了碰撞與跌倒的風險。



家屬與照護團隊協調溝通防止患者半夜跌倒 讓家屬從焦慮走向信任



為了防止阿玉奶奶半夜起來跌倒，照顧團隊想盡辦法調整環境、改變動線。原以為劉小姐會因而更焦慮與不安，沒想到溝通的過程中反而是一起研究原因、討論怎麼改造衣櫃，讓取衣慣性及高度能適合媽媽的使用方式。劉小姐除了畫圖示意，甚至親自去家具賣場拍照、詢問意見。我們來回確認設計細節，她總是問：「這樣您覺得好嗎？」我才發現，她其實非常信任專業、願意合作，只是方式很細膩，也很堅定。



後來我們真的為阿玉奶奶換了一個新衣櫃。那天劉小姐親手陪著母親整理衣物，我在旁邊看著，我們都清楚感受到她多年來被母親疼愛著，如今想用盡全力回報的不安與牽掛。如今她年過六十，她仍堅持每週兩次來陪阿玉奶奶喝咖啡。她曾在自己罹癌時，猶豫要不要離開母親去治療；我們勸她：「妳放心去吧，我們會照顧她。」她最後真的去，手術後還特地寫信謝謝我們：「因為知道母親被好好的照顧，我才敢安心。」



多年來，阿玉奶奶的照護其實不是家屬依靠機構，而是我們與劉小姐肩並肩，為生命中最最重要的人共同付出。在聖若瑟失智老人養護中心，團隊以耐心傾聽、以專業回應，陪伴家屬從焦慮走向信任，從擔心走向安心。當家屬願意放手、團隊用心接住，那份信任的力量，讓長者能以更有尊嚴的方式生活，也讓家庭重新獲得平靜。這份守護需要更多人的同行，盼能支持失智長者安心的照護環境與照顧團隊的持續培訓，讓更多家庭在困境中，看見被理解與被陪伴的力量。捐款與諮詢專線02-23320992。



