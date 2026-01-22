長照2.0與居家醫療及早介入 撐住年輕照顧者的力量

隨著精神疾病照護逐漸走向社區化，患者返家後的照顧需求，往往成為家庭長期且沉重的負擔，特別是當主要照顧者本身仍是學生或初入社會的年輕族群時，照顧責任與人生發展之間的拉扯，更顯艱難。

思覺失調症屬於慢性精神疾病，患者常因症狀影響出現生活功能退化、作息混亂、服藥遵從性不佳等情形，家庭成員需長期投入大量時間與心力進行照顧與支持；當主要照顧者為仍在就學的家庭成員時，往往需在課業、生活發展與醫療照顧決策之間承擔多重壓力，若家庭支持系統不足，更容易導致照顧壓力集中於單一成員，進而影響整體家庭功能與照顧品質。

廣告 廣告

高雄市立凱旋醫院近日協助一名李姓女性個案，因首次就醫住院診斷為思覺失調症，該名個案長期受疾病影響，生活自理能力不佳、夜眠品質差、情緒起伏明顯，思考內容多以被害妄想為主，日夜顛倒並干擾家人生活，遂因症狀惡化而住院治療；由於家庭支持系統薄弱，出院後主要照顧責任落在其就讀大學的女兒身上，女兒除需兼顧課業外，亦須處理母親的醫療、生活起居及突發狀況，長期處於高度緊繃狀態。

醫療團隊於住院期間即注意到家庭支持系統的脆弱性，特別是年輕照顧者所承擔的照顧壓力，為避免個案出院後因照顧負荷過重而影響病情穩定，團隊提前啟動出院準備流程，進行整體功能評估與家庭照顧需求盤點，並主動轉介無縫銜接計畫，連結長照二.○服務；透過出院準備服務，整合社區精神醫療資源，銜接居家醫療與長照資源，包括居家服務（協助沐浴）、長照專業服務（個別化服務計畫）及日間照顧中心及喘息等服務，協助個案返家後獲得持續且穩定的日常生活照護。經跨專業團隊持續追蹤與介入後，個案日常生活作息逐漸穩定，服藥遵從性提升，症狀控制亦趨於平穩。

女兒在服務介入訪視中表示，自長照二.○及居家醫療資源介入後，照顧壓力明顯降低，平日得以專心於學業，不再需要獨自承擔所有照顧責任，亦減少跨縣市往返學校與住家所帶來的照顧負擔，面對照顧問題時，也能獲得專業人員的即時協助與資源支持，使其能更安心完成學業，並兼顧自身身心健康。

高雄市立凱旋醫院護理長許聖慈強調，精神疾病患者的照顧需求不僅止於醫療治療，返家後的生活支持與長期照顧同樣關鍵；透過及早啟動長照服務與跨專業、跨部門的資源整合合作，不僅有助於提升患者在社區中的穩定度，也能有效避免年輕家庭成員過早承擔沉重的照顧負擔。未來，該院將持續強化出院準備與長照銜接機制，期望透過整合式照護模式，讓精神疾病患者及其家庭在社區中獲得更完善、持續且可近的支持。