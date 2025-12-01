長照2.0「家務協助」濫用爭議 居服員被要求當清潔工

家中長者若有居家照顧需求，可透過長照專線申請居家照顧服務，由居服員到府提供進食、餵藥、翻身、拍背等，以減輕照顧者負擔。不過近來傳出有不少個案家屬，把居服員當廉價清潔工，被要求做專業以外的項目。

台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧說道，「比如說我可能要擦很大片的窗戶，還有一部分就是說，你可能要幫我清一下我的神明桌。」

民間團體表示，政府長照2.0的「家務協助」原本是貼心設計，因為家務也是生活復健一部分，希望居服員可以跟長者一起完成，避免個案身處髒亂環境而造成健康風險。

涂心寧說：「有時候我們家務服務的協助，以及跟我們長照服務對象一起做家務的時候，其實是可以延緩失能，尤其是失智症者，他更需要透過這個家務去延緩他的失智症。」

而為了避免「家務協助」成為爭議項目，部分縣市政府自訂指引，例如台北市僅提供個案服務，包括換洗衣物洗滌及修補，個案生活空間的清潔、買菜煮飯、陪同就醫等；新北市也只針對個案居家空間清理、衣物清洗等，但不包含大掃除，若協助範圍為涉及公共區域，例如客廳，個案自付比例則為50%。

衛福部長照司副司長吳希文說明，「獨居民眾他的自付額是16%，可是如果說他今天做的家務協助是屬於跟家人共用的區域，他在支付的上面就需要有50%是自行負擔。」

衛福部長照司強調，家務協助自付比例為現行制度，並未調整，會加強宣導民眾正確認知。

而明（2026）年將推動的長照10年計劃，將試辦「居家照顧服務分級派工機制」，舉例來說，身體照顧等專業判斷由居服員負責，另外餐飲照顧等則鼓勵中高齡者、2度就業婦女及社區人力加入，以紓解照顧人力壓力。

