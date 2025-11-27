長照3.0上路倒數 衛福部：活化逾2000名護理師支援喘息服務

總統府發言人郭雅慧、衛福部次長呂建德、衛福部次長莊人祥今（11／27）日出席健康台灣推動委員會第6次委員會議會後記者會。游騰傑攝



長照3.0預計明年上路，與長照2.0相比，政策重點明顯轉向，醫療體系與長照系統的緊密結合。衛福部次長呂建德指出，總統賴清德已明確指示，要加速優化出院與長照銜接流程，目標在2030年達成出院「0天無縫接軌」為目標，並同步強化到宅急症照護、喘息服務與科技輔具。

呂建德今（11／27）日出席「健康台灣推動委員會第6次委員會議」會後記者會，詳述長照3.0與2.0的關鍵差異，並轉述總統賴清德對未來長照政策的指示。他指出，長照3.0最大轉變在於「醫療與長照的緊密結合」，並以到宅急症照顧與出院準備機制為核心，目標是打造無縫接軌的長照體系。

廣告 廣告

呂建德表示，從長照1.0時代，民眾出院後平均需等待51天才能銜接長照服務，到2.0已大幅縮短至4天，賴清德總統更進一步提出願景，希望明年3.0降至2天，並在2030年達到「0天銜接」，無縫接軌。

在政策重點上，呂建德也指出長照3.0將聚焦於中、重症機構住民，未來將提高機構補助，以減輕家庭與住民的經濟負擔。此外，3.0大幅強化「喘息服務」，特別針對夜間及假日照護需求，擴充小規模多機能服務與機構夜間照顧，協助長期照顧者獲得適時休息。

呂建德指出，護理學會也在今天會議上提出，目前全台已有724家居家護理所、超過2000名護理師，這些都是珍貴資源，希望能夠把它釋放出來，支援夜間與喘息照護服務。

他強調，另一項3.0與2.0顯著差別，則是全面導入科技應用。面對AI時代來臨，總統賴清德已特別指示強化科技輔具的運用，透過智慧科技提升照護效率與品質。

更多太報報導

長照3.0明年上路 拼明年出院銜接長照2天、2030年達成「0天無縫」

賴清德明提長照3.0升級重點 召開健康台灣委員會盼完善照護網絡

長照3.0明年上路 卓榮泰喊話：沒有中央總預算一切白談