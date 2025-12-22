長照3.0上路「一上路就跛腳」？ 林月琴：給支付失衡恐拖垮改革

民進黨立委林月琴今日與台灣居家服務策略聯盟及多個長照實務團體召開「長照3.0倒數計時，照顧人力被迫退出！」記者會。 圖：林月琴辦公室提供

[Newtalk新聞] 115年即將施行「長照十年計畫3.0」政策，擴大服務對象、優化服務內容，提升長照服務。然而，民進黨立委林月琴今（22）日指出，長照3.0若未正視照顧人力結構性流失與給支付制度長期失衡問題，恐怕無法承接快速成長的長照需求，甚至導致改革「一上路就跛腳」，呼籲衛福部應立即全面檢討相關制度，用制度止住人力流沙。

林月琴指出，台灣已正式邁入超高齡社會，長照需求持續攀升，長照制度從1.0推動至今，服務量能、預算與據點數量皆成長近20倍，但照顧人力卻明顯成長停滯，不僅年輕人力不願投入，也衍生「老老照顧」等結構性問題。她強調，若長照3.0未同步回應人力流失，改革將難以長久，呼籲衛福部立即召開檢討會議，重新檢視照顧人力政策與給支付標準，確保制度能穩定運作。

台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧表示，現行長照給支付標準已長達八年未調整，卻同時面臨服務需求快速成長，造成供需結構嚴重失衡。她指出，依衛福部統計，110年至113年間長照服務人數成長近45%，遠高於照顧人力成長速度，導致第一線居服員人均負擔不斷加重。113年數據顯示，全台使用居家服務（B碼）者占比高達70.8%，整體體系高度仰賴居服人力，卻未給予相對應的制度支持。

涂心寧也轉述居服員實務現場的壓力指出，不少人反映單位長期缺人，「一天要跑11個服務使用者，忙到連喝水的時間都沒有」，老手因體力與壓力透支選擇離職，新進人員則因工作量過重而卻步。她直言，制度未跟上卻要求人力持續硬撐，本身就是不可永續的長照體系。

居盟副理事長、瑞泰社會福利基金會副執行長陳韋菁則提到，零星調整已無法回應當前困境，必須從制度源頭改革。她說明，居盟去年提出長照改革建言書，今年進一步提出《長期照顧服務法》修法草案，主張將給支付調整原則入法，建立定期檢討、與物價連動的機制，終結給付長期凍結的制度困境，從根本改善人力補充與留任問題。

多個與會團體亦強調，長照2.0推動近九年，居家服務員長期承擔高體力與高情緒勞動，但受限於給付制度，薪資調整空間有限。隨著基本工資連年調升，人事成本大幅增加，卻未反映於給付標準，導致人事支出占營運成本高達八至九成，機構難以實質提升薪資與留任誘因，缺工問題日益嚴峻。

林月琴最後與居盟及多個長照團體共同呼籲，長照3.0不應僅著眼於服務擴張與制度升級，更應正視「是誰在撐起長照」的現實，並向長照司提出兩項訴求，包括立即檢討並調整長照給支付標準，使其真實反映人力成本與專業價值，以及提出具體的人力補充與留任配套，避免長照3.0上路後出現「有制度、沒人做」的困境。

