長照3.0上路 陳時中：深化醫養合一、導入智慧醫療

行政院政務委員陳時中今日(20日)主持行政院「長照推動小組會議」，他表示，「長照十年計畫3.0」已於去年(2025年)12月31日正式核定，未來長照3.0整體政策方向將由過去2.0階段著重「量能擴張」進一步深化為「醫養結合」、導入智慧醫療技術與服務品質的全面提升。

陳時中表示，長照3.0的核心目標是打造一個讓每位長者都能「活得久、也活得更好」的照顧體系。未來政策將強化中重症照顧，推動出院準備服務與長照體系的無縫接軌，同時導入智慧醫療及資料分析，整合居家醫療與長照服務，提升照護服務的延續性與精準度，促進長期照顧體系的穩健發展。

陳時中指出，依據最新人口統計資料，截至2025年12月底，台灣65歲以上人口已占全國總人口的20.06%，首度超越「超高齡社會」門檻。在青壯年人口持續下滑的趨勢下，如何確保穩定充足的長照服務人力及完善的培訓將是推動長照3.0的關鍵核心議題。

陳時中提到，「失智照護」主題獲高度關注，另就長照人員「基本能力」之界定，他表示，面對龐大且多元的專業需求，如何在深度與廣度間取得適當平衡極為重要，亦有必要檢視現行分級制度是否與時俱進，並回歸整體長照與照服體系的設計理念，同時避免過度增加訓練課程負擔，行政院請衛福部就相關方向進一步研議。

陳時中也提醒在派案制度設計上，應清楚區分「分級派案」與「分類派案」中薪資與專業的差異。他指出，核心照顧工作中仍會有分級派案的必要，但若誤將分級派案導向僅有分類派案，造成服務被切割零碎，且同一服務時段會有多名服務人員到案家提供服務，恐對使用者造成適應困難，也可能降低服務提供者的效率，相關制度須審慎檢討與精進。

對於長照服務就業獎勵，鼓勵失業勞工投入照顧服務工作方面，陳時中表示，除協助失業者重返職場外，也應釐清問題究竟出於勞工端或雇主端，針對就業獎勵制度的精進措施以及如何與長照體系中非核心工作進行適切串聯提出說明。

此外，針對長照人力中的「種子人員」制度，陳時中表示，若涉及輔助感染管制、防火管理及緊急應變等事項，務必事先訂定明確指引與責任界線，避免讓種子人員因職責界定不清而遭到不必要的究責，同時應將相關人員保護機制納入制度設計整體考量。

最後，陳時中強調，長照相關議題應先於衛福部內部充分討論並研擬解決方案，必要時再召集跨部會協調後提報院級會議，以提升整體政策推動效率，他期盼透過清楚的分工與層級運作，讓長照政策推動更具方向性與效率，他也請衛福部確實落實相關機制。