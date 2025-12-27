長照3.0下周上路 奇美醫院出院銜接長照縮短至3天

奇美醫院今天舉辦「長照3.0國際研討會–共築無牆醫院」，衛福部長石崇良（前排中）到場，強調長照3.0最重要精神就是希望延長國人健康餘命。（曹婷婷攝）

長照3.0下周將正式上路，奇美醫院表示，長照3.0會讓民眾更有感的是，讓民眾得到更好銜接性照顧，與長照2.0最大不同是，過去急性醫療出院病人可能7天銜接長照服務，3.0上路後，現在縮短至3天就能銜接，讓病患得到更好的照顧。

長照3.0上路在即，但很多民眾對相關政策霧煞煞。衛生福利部長石崇良27日南下出席奇美醫院舉辦「長照3.0國際研討會－共築無牆醫院」，他受訪時表示，台灣將邁入超高齡社會，65歲以上長者人口超過20％，面對銀髮浪潮來臨，政府明年1月1日起將長照2.0晉級至3.0，最重要3項精神就是希望延長國人健康餘命，而非失能或不健康狀況，所以，要從前端預防積極復能到以社區為基礎的照護，以此三方向來發展。

他說，長照2.0晉級至3.0，最重要精神就是希望延長國人健康餘命，以奇美醫院體系為例，有醫學中心、區域級醫院，同時積極與基層、社區醫療機構合作，也有長照機構提供完整服務醫療，透過醫療、長照整合，讓醫療資源運用更有效率，民眾也能得到全生命歷程延續性照護。

石崇良表示，在下周邁入長照3.0之前，奇美醫院今天舉辦這一場國際研討會推廣無牆醫院，未來服務朝向社區化、從醫院邁向社區之外，也要導入很多科技幫忙，讓照護持續性、無圍牆、無障礙，迎接超高齡社會來臨。

奇美醫院院長林宏榮說，長照3.0將在明年1月1日上路，從居家開始，讓醫療院所的醫療跟長照3.0在家庭、在社區做為起點，今天也邀請日本、新加坡醫師分享居家醫療、在宅住院經驗。他提到，醫療照護責任不應在病人踏出醫院的一刻就中斷，若醫師、護理師、藥師、營養師、物理治療師等跨專業團隊透過視訊、行動醫療或到宅訪視，將居家環境轉化為在宅病房，才能真正解決民眾後顧之憂。

他也提到，未來長照3.0將更著重於智慧科技應用，包括遠距醫療、智慧照護穿戴裝置、AI輔助決策等，克服地理限制，真正實現健康零距離。

奇美醫院專案副院長暨護理部總監陳綉琴說，長照3.0將讓民眾得到更好銜接性照顧，急性醫療出院病人過去7天銜接長照服務，現在縮短到3天就能銜接，由醫院端提早介入、協助病患轉介，讓病患得到更好照顧。她說，過去病人出院可能會擔心出院後沒人照顧，現在由醫院提早介入提供長照、喘息服務、輔具需求等，另也包含居家醫療，安排後續妥善照顧、減輕家屬負荷，讓病患勇敢出院。

