長照3.0不能遺忘第一線

八旬母悶死照顧逾50年的癱瘓兒，遭法官判刑2年半，但一審法官建請總統特赦，近來這起事件，讓「照顧者看不見未來」的長照悲歌再度浮上檯面。隨著「長照3.0」將在明年上路，「版本升級」縱然願景美好，但服務量能提升的根本性問題，政府仍未提出明確的改善措施。人口結構老化，意味著許多中高齡就業者逐漸退出勞動市場，對原本就非常吃緊的長照人力來說，無疑是雪上加霜。

「長照3.0」未解決許多現狀問題，諸如：長照給付標準多年未調整、居家照顧服務員工時計算破碎、勞動安全保障、夜間與急案缺乏人力應變、機構評鑑制度多年沉痾，以及給付額度標準未能反映服務成本與時俱進，造成居家服務提供單位經費緊縮。若制度性問題無法獲得改善，即便「長照3.0」獲得更多公務預算挹注，還是會持續深陷缺人、沒人要做的窘境。衛福部雖然看見問題，卻還是「下錯藥」，那麼長照3.0不僅難以升級，反而可能拖垮整個體系。

從數據來看，照顧服務員人數自2023年起人數成長每年僅3、4千人；對照同年度長照使用人數每年卻以5至6萬人的速度成長。其中居家式照顧服務員人數成長更為遲緩，25歲以下願意投入居家照顧服務工作的年輕人僅不到2千人。

長照3.0若要被社會信任，衛福部必須展現政策責任感，正視制度失衡的結構問題，而非任由人力長期處於緊繃與缺口間運作，將執行壓力轉嫁給第一線的服務單位。居盟建議以實務觀點進行政策調整：

首先，修正《長照服務申請及給付辦法》第9條，明訂中央主管機關應每2年依物價指數檢討與調整照顧服務給付價格。

第二，長照給支付額度更貼近實務成本，交由第三方單位調查與分析，由政府定期調整、公告，讓長照給支付制度更透明、更貼近勞動現場。

第三，建立照服員分級與進修機制，設計核心與進階技能對應薪資級距，鼓勵年輕人投入，資深照服員願意久任。

最後，應修正評鑑制度，建立評鑑者資格、被評鑑者陳述意見與申訴機制，減輕評鑑行政作業負擔對於長照服務單位的壓力。

居家服務是最早觀察到服務使用者身體變化、最清楚家庭照顧壓力的長照第一線，應該被納入照顧團隊溝通機制、與醫療和社政體系整合合作，而非持續被邊緣化。唯有確保第一線能持續運作、不再流失，居家照顧才能成為專業而穩定的職業，共同撐起長照政策的未來。（作者為台灣居家服務策略聯盟理事長）