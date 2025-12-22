長照3.0倒數計時！ 立委與民團憂「制度失衡」引發人力崩潰





【NOW健康 編輯部／整理報導】據統計，民國110至113年長照服務人數成長幅度近45%，遠高於照顧人力成長速度，現有5萬多名居服員壓力沉重。社福團體表示，長照3.0即將上路，提供更多服務，但居服員人力早已不足，如果工作量加重，薪資停滯，恐讓照顧人力加速離開第一線。



長照3.0倒數計時 立委與民團：制度失衡恐致人力崩潰



立委林月琴、台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧、財團法人台灣省私立永信社會福利基金會、宜蘭縣社區照顧促進會、北醫大管理顧問股份有限公司、財團法人嘉義縣私立瑞泰社會福利基金會、財團法人愚人之友社會福利慈善事業基金會、社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會今天召開「長照3.0倒數計時，照顧人力被迫退出？」記者會，呼籲政府正視給支付制度失衡問題，避免長照3.0改革「一上路就跛腳」。

林月琴說，不少居服員在社團平台反映，因為單位缺人，她一天得服務11名個案，騎著機車，跑來跑去，常忙到一口水都沒能喝，如果工作量愈來愈重，身體哪可能撐得住。



人力跟不上案量！ 居盟理事長擔憂長照供需出現失衡



台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧表示，不少照護老手因為工作壓力沉重繁複、體力透支，最後離開工作崗位。至於新手，一看到工作量如此高，嚇到轉頭跑人，如果制度沒有跟上實際狀況，要求現有居服人力硬撐著，長照體系怎可能永續。



涂心寧指出，2016年申請長照的使用者不到到5萬人，2024年則已超過35萬人，相較之下，居家照顧服務員從8615人成長到5萬4000多人，人力跟不上服務量。再者，給支付標準已有8年未調整，面臨服務需求快速成長，人力補得太慢，以致供需結構嚴重失衡。



涂心寧強調，113年數據顯示，全台使用居家服務（B碼）者占比達70.8%，滿意度96.8%，關鍵在於居服人員的貢獻，如果給支付制度卡住，人力缺口變大，整個系統就會卡住。



長照3.0恐陷「有制度、沒人做」 民團提2大訴求喊話衛福部



林月琴表示，長照從1.0走到現在，不管是服務量能、預算、據點均增加近20倍，但照顧人力卻停滯不前，加上年輕人不願投入照護工作，「老老照護」已經成為台灣長照現象。長照3.0不應只談到服務擴張、制度升級，更應正視「是誰在撐起長照」的現實問題。



與會團體最後提出兩大訴求，要求衛福部立即召開檢討會議，重新檢視照顧人力政策與給支付標準，確保制度能穩定運作。



1.衛福部立即檢討並調整長照給支付標準，增加與物價連動的機制，讓給支付能真實反映人力成本、工作負荷與專業價值，終結給付長期凍結的制度困境。唯有改善居服員待遇，強化留任誘因，才能避免照顧人力持續流失。



2.衛福部應提出具體人力補充與留任配套措施，包含穩定薪資結構、合理工時與勞動保障，補齊居家照顧等關鍵服務的人力斷層，避免長照3.0上路面臨「有制度、沒人做」困境。



衛福部回應人力質疑 新制度將區分身體與非身體照顧以提升品質



對此，長照司副司長吳希文表示，長照3.0明年上路，給支付方式將試辦「包裹式給付」，將服務項目分為身體照顧、非身體照顧，藉此，提升照顧品質及連續性。在照顧人力上，111年居服員人數為4.8萬人，今年9月則為5.5萬人，吳希文認為，這代表照顧人力逐漸穩定成長。



