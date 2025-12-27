長照3.0倒數 台南缺1290照服員

長照3.0即將於明年元旦上路，奇美醫院27日舉辦「長照3.0國際研討會－共築無牆醫院」。（曹婷婷攝）

長照3.0明年元旦上路，面對銀髮浪潮來臨，政府擴大長照服務對象，照服人力需求湧現，台南市政府衛生局指出，推估明年照服人力短缺1290人，為此，今年已投入培訓1979人，足以因應這個缺口，衛福部也納入台南明年試辦多元人力計畫，將招募中高齡及二度就業婦女加入長照行列，主要負責陪伴等非專業項目。

中央規畫自民國115年起擴大長照服務對象，包含開放全年齡層失智者長照服務、推動失能民眾積極復能措施。衛生局長照科表示，115年台南市年輕型失智症人口約為1157人，其中約54人達失能程度，需仰賴長照體系提供持續性照顧。

此外，就出院準備及銜接長照PAC服務（急性後期整合照護計畫）而言，113年服務人數為1546人，依平均年成長率約3.85％推估，115年需求人數將達1668人，顯示急性後期照護與長照銜接服務需求持續攀升。

長照科長謝雅雯表示，台南長照服務員目前有1萬1192人，推估明年需求將達1萬1458人，短缺1290人，因此今年辦理照服員培訓88班、培訓1979人，明年度仍將持續規畫培訓80班、1900人。

她提到，衛福部上周也將台南納入多元人力招募試辦計畫，後續將輔導2個試辦單位招募中高齡、二度就業婦女等人力，主要提供居家服務非核心工作，如陪伴等，減輕專業長照人力的負擔。

奇美醫院專案副院長暨護理部總監陳綉琴指出，目前從事長照服務的人員偏年長，未來幾年將面臨退休。不少退休民眾還很年輕，因此鼓勵中高齡就業、退休族群加入長照行列。

衛福部長石崇良27日出席奇美醫院舉辦「長照3.0國際研討會－共築無牆醫院」表示，長照是希望延長國人健康餘命，強調從前端預防、積極復能到整個社區為基礎照顧三方向發展，實現無牆醫院，讓民眾得到延續性照護。