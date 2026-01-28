長照3.0元年啟動慰問1,342戶 台塑攜手紅十字會春節送暖沿海鄉鎮

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】迎接農曆春節到來，為讓沿海偏鄉弱勢家庭感受年節溫暖，台塑企業再度攜手社團法人雲林縣紅十字會，共同辦理「115年春節關懷慰問活動」。本次活動自1月28日起展開，針對雲林與彰化沿海七個鄉鎮，包括麥寮、台西、四湖、崙背、東勢、褒忠及大城，共計1,342戶低收入家庭發放每戶新台幣3,000元慰問金，透過實質支持，陪伴弱勢鄉親安心迎新年。

台塑企業長年三節不間斷的慰問金，讓他在春節期間得以添購生活用品、加菜過年，感受到社會溫暖與支持。（圖／記者蘇榮泉攝）

本次慰問行動首站選在麥寮鄉展開，由台塑麥寮管理部副總經理蔡建樑及麥寮鄉長許忠富率領台塑企業旗下台塑化、台塑、南亞及台化等四大公司經營主管，深入各村關懷低收入戶，親手將慰問金送到鄉親手中，傳遞節慶祝福與關懷。

廣告 廣告

台塑麥寮管理部副總經理蔡建樑及麥寮鄉長許忠富等人深入各村關懷低收入戶，親手將慰問金送到鄉親手中，傳遞節慶祝福與關懷。（圖／記者蘇榮泉攝）

居住於麥津村的黎先生為獨居長者，因早年工作受傷導致行動不便，長期醫療支出耗盡積蓄，生活陷入困境，後經村長主動關懷並協助申請低收入戶資格，基本生活才得以穩定。黎先生表示，台塑企業長年三節不間斷的慰問金，讓他在春節期間得以添購生活用品、加菜過年，感受到社會溫暖與支持。

台塑企業與雲林縣紅十字會透過長期合作，結合企業資源與非營利組織的專業力量，在春節團圓的時節，為沿海地區送上不只是慰問金。（圖／記者蘇榮泉攝）

台塑企業長期深耕沿海地區，秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，持續投入地方關懷行動。台塑麥寮管理部副總經理蔡建樑指出，儘管整體環境面臨諸多挑戰，企業落實ESG、關懷弱勢的承諾始終不變，期盼在重要節日前夕，將溫暖即時送到最需要的家庭，成為他們面對生活的重要支撐。

主辦單位期盼，透過這份溫暖的連結，讓每一戶受助家庭都能帶著安心與希望，迎接嶄新的一年。（圖／記者蘇榮泉攝）

隨著民國115年正式邁入「長照3.0」元年，照顧服務更強調與社區生活的整合。雲林縣紅十字會表示，此次活動除發放慰問金外，也結合社工與護理人員同行，於關懷過程中擔任長照資源的引路角色，適時提供相關資訊，協助弱勢家庭認識政府多元照顧資源，縮短偏鄉資訊落差，讓有需要的民眾能及時獲得正確協助。

台塑企業與雲林縣紅十字會透過長期合作，結合企業資源與非營利組織的專業力量，在春節團圓的時節，為沿海地區送上不只是慰問金，更是人與人之間真誠的關懷。主辦單位期盼，透過這份溫暖的連結，讓每一戶受助家庭都能帶著安心與希望，迎接嶄新的一年。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！