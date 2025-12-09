長照3.0即將上路！首納「年輕型失智、中風族就業保障」

長照3.0政策預計於2026年正式實施，將首次納入50歲以下年輕型失智者及青壯年中風失能個案，為這些特殊族群提供就業保障。衛福部與勞動部共同推動的「職務再設計服務計畫」，已成功協助10多名輕度失智患者持續工作，儘管面臨極高難度，仍致力保障更多失智者的工作權。

長照3.0政策預計於2026年正式實施，將首次納入50歲以下年輕型失智者及青壯年中風失能個案，為這些特殊族群提供就業保障。 （示意圖／Pexels）

「失智症精神行為症狀患者可透過權責型失智據點獲得專業照護。」長照3.0政策將依照病程提供差異化服務，針對極輕度、輕度且具行動能力的個案，政府計畫廣設失智據點；合併憂鬱、焦慮、妄想、攻擊等症狀的患者則有專門管道。符合長照需要等級者可使用居家服務、社區式照顧服務，而需要二十四小時密集照顧的患者，則能入住失智團屋及住宿式機構失智專區。

中山醫學大學附設醫院副院長郭慈安指出，年輕型失智患者普遍希望保住工作機會，卻又擔心被貼標籤，導致許多人選擇隱瞞病情。「有些個案甚至要求醫師開立『疑似記憶力不好』等模糊診斷書。」郭副院長建議政府加強宣傳「職務再設計」方案，讓民眾了解可用資源，透過專業介入延緩症狀惡化，使仍具工作能力的失智者能夠持續留在職場。

「年輕型失智者通常是家庭的經濟支柱。」衛福部次長呂建德強調，新制重點在於協助這類患者延續工作能力，將疾病對就業權的影響降至最低。呂次長表示，除了提供個案就業服務外，政府更希望將疾病預防提前至「健康促進」階段，將與國健署合作推動健康生活型態，以降低或延緩失智症的發生。

長照3.0計畫將全年齡失智者納入給付範圍，計畫書中特別設置「失智症防治照護政策綱領3.0」專章。 （示意圖／Pixabay）

勞動部早在2020年便公告實施「失智者就業推動計畫」，著重保障失智患者的工作權；衛福部則從前端著手宣導失智症防治照護政策，致力建立友善職場環境。截至今年6月底的統計數據顯示，已協助9名在職失智者穩定就業，並為82名失業失智者提供就業服務，其中成功協助40人重返職場，透過公立就業服務機構達成的媒合率高達48.78%。

長照司副司長吳希文表示，新制上路後將加強轉介就業輔導機制，輕度失智患者可就近尋求專業協助。「患者可洽公立就業服務機構、各地方政府身心障礙者窗口，以及失智共照中心等多元管道。」吳副司長說明，這些服務點將提供更完善的轉介系統。

呂建德次長進一步透露，明年實施的長照3.0計畫將全年齡失智者納入給付範圍，計畫書中特別設置「失智症防治照護政策綱領3.0」專章。「重點內容涵蓋失智照護資源布建、不同失智程度的適切照護、年輕型失智症多元照護，以及失智專業人才培訓等面向。」呂次長表示，政府將持續優化失智照護政策，為患者提供更完善的服務體系。

