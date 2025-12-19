長照3.0即將啟動 「中繼站新制」助長輩出院後復建

明年上路的長照3.0將以醫照整合為重點項目之一，衛福部次長呂建德透露，政府規劃運用地區醫院及住宿式機構，作為民眾出院後、返家前短暫停留的「中繼站」，提供住宿及復健復能服務。未來將設計支付制度，採論品質計酬方式，若失能等級獲得改善，機構還能得到加成給付。

長照3.0將以醫照整合為重點項目之一，政府規劃運用地區醫院及住宿式機構，作為民眾出院後、返家前短暫停留的「中繼站」。 （示意圖／Pexels）

家庭照顧者關懷總會舉辦「長照未來學『共融照顧圈』的創新實踐」研討會，呂建德在會中說明相關政策規劃。他指出，台灣高齡人口預計明年1、2月將突破20%，到了2050年，更將達到37.47%，約766萬人。長照3.0以長照2.0的社區基礎、以人為本、連續照顧理念為基礎，推動健康老化、在地安老、安寧善終三大目標。

呂建德表示，為了讓長輩從醫院「無縫地」回到家中，需要轉換的地方，一個方式是留在醫院，另一個方式則是長照機構。目前健保署與長照司正合力規劃，在地區醫院、住宿式機構試辦「中繼站」制度，民眾可在此短暫停留，接受住宿服務。

在「中繼站」的服務內容方面，民眾不僅能接受復健，更重要的是復能訓練。 （示意圖／Pixabay）

在「中繼站」的服務內容方面，呂建德強調，民眾不僅能接受復健，更重要的是復能訓練。他說明，過去多半只強調復健，但復能卻能幫助維持生活自理能力。他舉例，一位中風病患的右手可能癱瘓，在醫療上已無法逆轉，卻能透過學習技巧進行復能，讓病患依然可以自己吃飯、換衣服，甚至洗澡。

呂建德指出，現行論量計酬支付制度下，若一個人的失能等級改善了，機構賺的錢就減少了。有鑑於此，衛福部正在規劃bundled payment，也就是論品質計酬。當失能等級好轉，例如從失能五級變三級，機構能得到的支付也將提高，預計明年先試辦。這項政策是繼推動在宅急症照護之後，衛福部在醫照整合上的另一項重要措施。

