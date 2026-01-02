長照3.0受阻 賴清德籲藍白審預算尊重長輩

▲對於藍白卡總預算恐影響長照3.0計畫，賴清德表示，俗語說「不看僧面看佛面」，應該要尊重長輩，讓預算早日通過。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（2）日上午前往宜蘭參訪「天主教耕莘健康管理專科學校附設宜蘭縣私立勁好園綜合長照機構」，感謝該機構協助照顧宜蘭長輩，讓長者活得長壽也活得健康，並表示，政府推動長照3.0將持續加強對長輩的照顧，請行政院與立法院盡速協商，並呼籲立法院早日審議今年度中央政府總預算，俗語說「不看僧面看佛面」，應該要尊重長輩，讓預算可以早日通過。

賴清德致詞時首先感謝天主教耕莘健康管理專科學校，為了照顧宜蘭長輩興辦勁好園長照機構，以及「尊親館」日照中心，也承辦三星鄉「阿公阿嬤快樂學堂計畫」，對台灣社會的付出與貢獻。並提到，政府特別重視人口老化的社會問題， 目前台灣65歲以上的長輩占整體社會大約為19.99％，將到達世界衛生組織定義的超高齡社會的門檻。

賴清德提到，自前總統蔡英文上任提出長照2.0政策後，今年政府將進一步推動長照3.0，結合地方政府及民間機構共同面對高齡化挑戰。並強調，長照政策推動不分黨派，政府也全力支持地方需求，在顧問林國漳的建議下，去年行政院給予宜蘭縣府興辦長照服務工作經費約10億元，縣府團隊也另向中央爭取了長照及前瞻等計畫額外3億元經費補助，期盼未來持續關注宜蘭縣的長輩及年輕人。

賴清德進一步指出，中央地方合作、公私協力，長照據點已從前總統馬英九時代的700多個，到現在增加至15000多個，長照服務員則超過10萬名。今年政府將推動長照3.0，預算提高到1200億，包括推動機構式長照服務，不論公辦或補助私立機構，提高相關經費，同時也調整喘息服務內容、放寬長照服務對象，持續增加長照據點，並導入醫療，結合居家、社區、機構式服務，讓長照服務做得更好。

賴清德說，政府也非常照顧年輕人，推動高中職全面免學費，私立大專校院學生每年補助3.5萬元，也額外提供經濟弱勢學生每年1.5萬到2萬元的補助。此外針對學生住宿，政府推動「大專校院學生校內住宿補貼」，每名學生每學期5千元，也推動「新宿舍計畫2.0」改進學生宿舍，以及推出「300億元中央擴大租金補貼專案」幫助校外租屋學生、一般就業者及家庭；在住屋部分則有新青安貸款利率補貼，以及「TPASS通勤月票」降低交通費用等政策。

賴清德表示，台灣是非常好的國家，根據「經濟學人資訊社」發布的民主指數，台灣是亞洲第1、被評為「完全民主」；另外在「自由之家」的「全球自由度報告」，台灣獲得94分、亞洲第2名，尤其宗教自由度為100分。這是國人共同努力的成果，大家對台灣要有信心，期盼未來團結合作讓台灣更好。

最後賴清德說，長照3.0將加強對長輩的照顧，倘預算未通過，長照3.0就無法如期推動、造成影響；將請行政院與立法院好好商量，也呼籲立法院早日審議今年度的中央政府總預算，不要影響長輩們的權益，俗語說「不看僧面看佛面」，應該要尊重長輩，讓預算可以早日通過。

