長照3.0啟動 北醫創齡智慧科技助長者復能

（中央社記者沈佩瑤台北11日電）長照3.0今年正式上路，北醫創齡小規模多機能機構今天開幕，導入智慧科技輔具與數位管理，將復健融入日常生活，每時段最多可收托60名長者，下半年還將開放4個夜間床位。

台灣正式邁入超高齡社會，為實現在地老化，台北醫學大學「北醫創齡小規模多機能機構」以「智慧創齡 數位賦能」為核心理念，打造結合生活場域與功能訓練的照護示範場域，陪伴長者提升行動力，找回生活節奏。

在今天的開幕儀式上，北醫創齡機構主任陳素珍致詞指出，第一階段開放30個名額，目前收案約26名長者，包括5名90歲以上的長者。她回想有人剛來的時候只能坐輪椅，經鼓勵訓練後，現在已經可以拿著助行器慢慢移動，不但家屬開心，得到回饋的工作人員也很有成就感。

北醫創齡位於台北市信義區六張犁社宅，總面積約190坪，每時段最高可同時收托60名長者，下半年將開放4個夜宿床位，提供日間照顧、居家服務與喘息照護等多元服務，結合醫療專業、科技應用與生活復能，建構自立生活的幸福照護空間，讓醫療照護從醫院延伸至社區。

北醫附醫暨北醫創齡機構院長施俊明表示，北醫創齡機構導入智慧生命節奏照護模式，不同於傳統復健著重單一功能修復，而是透過情境式學習與角色式任務設計，讓長者在備餐、行走、採買與社交互動中，自然完成肌力、認知與口腔功能的整合訓練。

台北醫學大學董事長陳瑞杰強調，台灣邁入超高齡社會，面對人口快速高齡化，長期照護更需呼應長者的根本需求，從復能邁向賦能，這次設立北醫創齡機構，將醫療專業、復能訓練與數位科技整合實踐於生活場域，打造完整的智能長照生態圈。（編輯：李淑華）1150211