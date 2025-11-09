長照3.0喊升級卻砍預算 新北議員齊轟中央補助失衡

248251109a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

賴清德總統日前在社群媒體上高喊「甲你顧牢牢，長照3.0全面升級」，強調中央將全力推動長照政策。然而，新北市議會國民黨團於聯合質詢時痛批，中央雖然口號喊得響亮，實際卻「甲錢鎖牢牢」。他們指出，中央不僅削減地方政府一般性補助款，連長照經費也遭刪減，導致新北市計畫於115年設立的全國首創「高齡長期照顧處」面臨財源危機，恐難順利推動。

國民黨團書記長王威元指出，賴清德總統10月才到屏東視察基層社福工作，強調「一個國家的偉大在於如何照顧人民」，如今卻自打臉。中央一邊宣示長照3.0升級，一邊卻縮減補助，讓地方政府財源緊縮、難以應變。王威元直言：「這樣的政策矛盾，只會讓長照變成紙上談兵。」

議員江怡臻表示，新北市人口突破400萬，65歲以上長者多達77萬人，是全國最高。自長照2.0實施以來，新北長照使用人數已超過7萬人，較106年成長7倍，經費也從7億元暴增至近100億元，成長幅度高達14倍。她痛批，中央若未與地方充分溝通就削減資源，只會讓賴清德的長照願景成為空談。

議員林國春進一步指出，中央財源分配長期失衡，造成新北市人均歲出金額偏低。雖然113年通過《財政收支劃分法》修正案，但115年度新北人均歲出僅6萬4,531元，不到台北市的八成，中央補助人均僅約1萬元，遠低於其他直轄市，顯示財政資源明顯不公。

議員洪佳君則強調，明年長照3.0即將上路，中央口口聲聲要「升級服務」，重點包括放寬申請資格、擴大交通接送與導入智慧輔具等，但如今卻縮減補助，形同空喊。她憤言：「長輩要如何安心過日？要怎麼尊嚴養老？」

國民黨團最後呼籲，市府成立長照處後應提出具體策略，強化資源配置與人力培訓，同時要求中央停止扯後腿，正視地方實際需求。若資源分配持續不均，未來恐有更多長照需求者受到波及，地方政府也將難以應付人口老化挑戰。

