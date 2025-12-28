長照3.0國際研討 推無牆醫院

奇美醫院舉辦『2025年長照3.0國際研討會－共築無牆醫院‧永續健康願景』，邀請國內外學者專家分享照護經驗。（圖：奇美醫院提供）

▲奇美醫院舉辦『2025年長照3.0國際研討會－共築無牆醫院‧永續健康願景』，邀請國內外學者專家分享照護經驗。（圖：奇美醫院提供）

臺灣即將於2025年將正式邁入超高齡社會，屆時每五個人就有一位65歲以上的長者。奇美醫院舉辦「2025年長照3.0國際研討會－共築無牆醫院‧永續健康願景。研討會聚焦國家長照3.0政策，強調「醫療轉銜社區共融照護圈」與「在宅醫療網絡」的具體實踐。研討會由奇美醫院長林宏榮主持，並邀請衛生福利部長石崇良、台南市醫師公會理事長賴俊良蒞臨指導。

廣告 廣告

同時，也邀請日本醫療法人社團悠翔會理事長佐佐木淳、新加坡中央醫院急診醫學部高級顧問醫師Jean Lee、李氏聯合診所院長李洮俊、奇美醫院整合醫療中心主任黃建程及瑞鄰居家護理所負責人簡瑞嚴等多位國內外專家學者，分享長期政策、高齡照護、居家醫療整合服務與社區支持網絡的照護經驗，深度解構急性醫療到在地安老的轉型關鍵。

奇美醫院院長林宏榮認為，醫療照護的責任不應在病人踏出醫院的一刻就中斷。若醫師、護理師、藥師、營養師、物理治療師等跨專業團隊能透過視訊、行動醫療或到宅訪視，將居家環境轉化為具有醫療韌性的在宅病房，才能真正解決民眾的後顧之憂。

林宏榮表示，面對2025年超高齡社會的系統性照護挑戰，醫療照護的概念必須從「以醫院為中心的治療」，重新定義為「跨場域、不中斷的照護歷程」。長照3.0的核心精神，在於讓健保、醫療與長照真正整合成一套連續運作的照護系統。

長照3.0的落實關鍵，在於打造「醫療資源與社區、長照資源間的共生體系」。研討會中，李氏聯合診所院長李洮俊以其「從小鎮診所到國際標竿」的經驗，深入剖析醫(療)照(顧)合一的高齡健康照護整合模式，強調將醫療和照顧服務融合的社會創新價值。

奇美醫院自2023年起積極引領急性醫療轉型，讓醫療不應受限於圍牆，而是要走入長者的家中。透過行動醫療與智慧科技的輔助，將醫學中心的專業延伸至居家場域，並攜手基層診所與獨立型居家護理所合作，讓民眾在熟悉的生活環境中，獲得有尊嚴、連續性的全人照護服務，實踐「照護無邊界、健康零距離」永續承諾。