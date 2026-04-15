白沙屯媽祖前進北港朝天宮 進香現場實況、目前位置、路線一次看
長照3.0宣導聚焦失智辨識 高虹安：一通電話啟動專業評估資源媒合
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
為提升民眾對長期照顧3.0服務的認識與運用，打造完善的在地照顧支持網絡，新竹市政府啟動「長照相伴，幸福常在」宣導列車，即日起正式開課。市長高虹安今（15）日表示，除推廣長照3.0服務為主軸，宣導也聚焦失智症識能提升，幫民眾及早辨識、及早因應。
衛生局指出，本年度宣導列車預計辦理62場次，預估帶動超過3000人認識「長照3.0」資源，協助失能家庭及早獲得專業資源媒合，讓市民在熟悉的環境中，實現「在地安老」的目標。
高虹安表示，面對高齡化趨勢與照顧需求持續攀升，市府藉由宣導列車方式，並以推廣長照3.0服務為主軸，透過多元宣導方式，向民眾介紹長照服務項目與申請流程，並強化「1966長照專線」的使用觀念，讓有需求的家庭能即時獲得專業協助。
「只要一通電話，即可啟動專業評估與資源媒合。」高虹安指出，宣導亦聚焦失智症識能提升與家庭照顧者支持資源，協助民眾及早辨識、及早因應，減輕照顧壓力，提升整體照顧品質。
衛生局長陳厚全表示，期盼透過宣導列車深入各類場域，讓民眾對長照服務「看得到、問得到、用得到」，逐步建構即時且可近的照顧支持網絡。此次宣導列車採分眾推廣方式，對象涵蓋一般社區民眾、各級學校（國小、國中及高中職）、新住民族群，以及聘僱外籍看護家庭等，透過貼近需求的溝通策略，提升資訊可近性與理解度。
曾參與宣導活動的陳阿姨分享，家中長輩因手術後行動不便，讓家人一度身心俱疲。直到透過宣導得知1966專線，在專業評估後順利銜接居家復能、居家服務及喘息服務，大幅減輕照顧壓力。她感性地表示，有了專業團隊的支持，照顧不再只是負擔，也讓生活重新看見希望。
長期照顧管理中心補充，長照服務已是許多家庭必須面對的重要課題。凡實際居住新竹市且符合資格者，包括65歲以上失能長者、55歲以上原住民、失智症患者（不限年齡）、身心障礙者及健保急性後期整合照顧計畫對象，皆可透過1966專線或至長照網站提出申請。歡迎對長照資訊有需求的單位撥打專線洽詢，共同建構幸福安老的願景。
照片來源：高虹安臉書、新竹市政府
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