長照3.0將上路！衛福部首屆「金顧獎」表揚26名照服員

長照3.0明年將上路，為鼓勵長期堅守第一線的長照人員，衛福部舉辦首屆「金顧獎」，表揚26名全國照服員、照管人員等。衛福部長石崇良說，明年長照預算將破億，會以前端預防、醫療長照整合為重點目標，並持續強化人力專業發展留任。

衛福部今日（9）舉辦首屆「金顧獎」表揚典禮，共26位來自全國各地的績優長照人員獲獎。石崇良說，長照3.0是另一個階段的開始，特別將加強前端預防衰弱、醫療長照整合，包括擴大急性後期照護（PAC）服務對象、延長其健保給付至6個月。明年長照預算將突破億元，服務涵蓋人數與量能皆增加。

行政院副院長鄭麗君表示，我國明年正式啟動長照3.0，將強化「人力專業發展」與「導入智慧照顧」2大目標，希望透過科技與專業雙重銜接，減輕第一線人員負擔，並強化對照顧人力專業發展支持與保障勞動條件，同時加強社區照護資源及家庭照顧者支持。

鄭麗君強調，醫療長照整合部分，包括強化住院準備，縮短出院銜接長照服務天數，並提升機構夜間服務量能、增加機構補助，回應失智與身障族群需求、縮短城鄉落差、強化中重度個案照顧，盼邁向互助共助社會。

石崇良表示，這次各地方政府從全國推薦225位菁英，歷經激烈審查、訪視等層層關卡，最終僅26人脫穎而出。其中包括退而不休的資深長者、返鄉服務的新生代、原住民在部落守護長者、新住民等，每天堅守在第一線崗位。

本次獲獎照服員陳迪莉，今年48歲、來自印尼，嫁來台灣25年，踏入長照領域服務已14年，目前任職於花蓮衛福部東區老人之家。她說，印象最深刻的是一位大伯，開「腸造口」手術後住院，背部兩邊都有很大的傷口，為了讓他能坐起、下床，花很多心力自製水球和紙本協助大伯起身，出院後也鼓勵他參與社區活動，如今大伯已經能透過扶手自己站起來。

另一名居家照服員江峯泉，年逾60歲、屆退休之齡，仍選擇投入長照服務。曾在一次居家服務過程中，機警察覺服務對象情緒異常並疑似有輕生念頭，立即啟動通報程序、協助送醫，成功避免憾事發生，展現高度關懷與跨專業敏感度。他說，只要身體允許，將持續投入照顧工作，幫助更多人。

石崇良說，今天是首屆第一線照服人員表揚典禮，26位得獎者橫跨各領域，從都市到山區、從長者到失智照護，展現最堅定且溫暖的力量。105年全國才2.5萬名照服員，如今已超過10萬人，沒有第一線的照服員，就沒有長照2.0、更不可能推進到長照3.0。未來針對照服員相關獎勵加給，衛福部會持續努力。

