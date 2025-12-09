長照3.0將上路！衛福部首屆「金顧獎」表揚26名照服員
長照3.0明年將上路，為鼓勵長期堅守第一線的長照人員，衛福部舉辦首屆「金顧獎」，表揚26名全國照服員、照管人員等。衛福部長石崇良說，明年長照預算將破億，會以前端預防、醫療長照整合為重點目標，並持續強化人力專業發展留任。
衛福部今日（9）舉辦首屆「金顧獎」表揚典禮，共26位來自全國各地的績優長照人員獲獎。石崇良說，長照3.0是另一個階段的開始，特別將加強前端預防衰弱、醫療長照整合，包括擴大急性後期照護（PAC）服務對象、延長其健保給付至6個月。明年長照預算將突破億元，服務涵蓋人數與量能皆增加。
行政院副院長鄭麗君表示，我國明年正式啟動長照3.0，將強化「人力專業發展」與「導入智慧照顧」2大目標，希望透過科技與專業雙重銜接，減輕第一線人員負擔，並強化對照顧人力專業發展支持與保障勞動條件，同時加強社區照護資源及家庭照顧者支持。
鄭麗君強調，醫療長照整合部分，包括強化住院準備，縮短出院銜接長照服務天數，並提升機構夜間服務量能、增加機構補助，回應失智與身障族群需求、縮短城鄉落差、強化中重度個案照顧，盼邁向互助共助社會。
石崇良表示，這次各地方政府從全國推薦225位菁英，歷經激烈審查、訪視等層層關卡，最終僅26人脫穎而出。其中包括退而不休的資深長者、返鄉服務的新生代、原住民在部落守護長者、新住民等，每天堅守在第一線崗位。
本次獲獎照服員陳迪莉，今年48歲、來自印尼，嫁來台灣25年，踏入長照領域服務已14年，目前任職於花蓮衛福部東區老人之家。她說，印象最深刻的是一位大伯，開「腸造口」手術後住院，背部兩邊都有很大的傷口，為了讓他能坐起、下床，花很多心力自製水球和紙本協助大伯起身，出院後也鼓勵他參與社區活動，如今大伯已經能透過扶手自己站起來。
另一名居家照服員江峯泉，年逾60歲、屆退休之齡，仍選擇投入長照服務。曾在一次居家服務過程中，機警察覺服務對象情緒異常並疑似有輕生念頭，立即啟動通報程序、協助送醫，成功避免憾事發生，展現高度關懷與跨專業敏感度。他說，只要身體允許，將持續投入照顧工作，幫助更多人。
石崇良說，今天是首屆第一線照服人員表揚典禮，26位得獎者橫跨各領域，從都市到山區、從長者到失智照護，展現最堅定且溫暖的力量。105年全國才2.5萬名照服員，如今已超過10萬人，沒有第一線的照服員，就沒有長照2.0、更不可能推進到長照3.0。未來針對照服員相關獎勵加給，衛福部會持續努力。
其他人也在看
嘉義「縱貫線教父」林水樹孫女周歲宴207桌 百萬煙火驚豔全場
嘉義縣的知名人物、有「縱貫線教父」之稱的林水樹，於12月6日晚間在嘉義縣東石鄉舉辦盛大宴會，席開207桌，為兒子與媳婦補辦婚宴，同時慶祝孫女滿周歲。現場不僅有百萬高空煙火秀，還設置了旋轉木馬、小火車等遊樂設施供孩童免費遊玩，場面熱鬧非凡。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 26
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 178
左營16槍槍擊案百日！槍手楊云豪坐桶子逃亡 主嫌已飛柬埔寨
高雄市左營區今年8月發生通緝犯羅天義，在住處附近遛狗時，慘遭開16槍狙殺的命案，檢方已在上月28日對槍手楊云豪發布殺人通緝，今（8日）也公開他跟幕後藏鏡人范嘉榮的長相。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
板橋府中商圈餐廳氣爆1男3女送醫！50坪裝潢全毀…樓梯間驚見4瓦斯鋼瓶
新北市板橋區府中商圈今天（8日）凌晨，傳出氣爆事故，街道一片凌亂，事故餐廳位於大樓2樓，幾乎整層被炸爛；共造成5人受輕傷，其中，1男3女送醫。警消獲報到場救災，在樓梯間找到3大1小共4支鋼瓶，是否為瓦斯鋼瓶氣體外洩所致，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
不明原因…69歲婦人遭水泥車拖行數尺「輾斷雙腳留一地血肉」！
隔著螢幕連呼吸都屏住！高雄大寮區昨（8）日下午17時許，一名69歲顏姓婦女騎腳踏車要回家；未料，遭同向右轉水泥預拌車撞個正著，人車捲入車底拖行數尺，雙腳血肉模糊，還有意識送醫急救，尚未脫離險境。目擊者心有餘悸還原現場，表示「好好的一個人，三秒過後，腳就沒了，留下一地的碎肉」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2
130家血汗企業名單出爐！英業達也上榜重罰 違法原因曝光
臺北市政府勞動局公布114年10月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有130家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為535萬元，其中「英業達股份有限公司」遭罰30萬元為最高。勞動局表示，企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，遵守勞動法令、保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，唯有勞資雙方共同合作，才能創造雙贏局面。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 145
日本東北7.5強震 居民驚喊「糟糕了！」 海嘯最高0.7公尺
日本東北部昨(8)天深夜發生規模7.5強震，造成至少數十人受傷，建物與基礎設施受損，當局海嘯警戒7小時，因為這次震源較深，地殼吸收海嘯量能，觀測最大浪高只有0.7公尺，不過劇烈搖晃，已經嚇壞當地人與外國遊客。TVBS新聞網 ・ 4 小時前 ・ 4
台灣人怕過太爽？雷聲大雨點小 周休三日難行
台灣一年總工時 高達 2千 030 小時，世界第五、亞洲第二，有民眾在公共政策平台提案「週休三日」，再度 掀起討論。但看似吸引人的構想，也讓產業界 高度緊張。勞工擔心是否得延長 平日工時？薪水 會不會被砍？專家直言, 週休三日能否成為高工時 困境的解方, 還言之過早。 #周休三日#勞工#工時東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 5
夫妻下車購物「沒熄火」車被偷 車主急攔遭甩飛｜#鏡新聞
台中一名男子，昨天(6日)下午載太太外出到超商消費，兩人沒把車熄火上鎖，被歹徒鎖定，趁機將車開走。車主發現立刻衝上前阻止，嫌犯迅速倒車逃離，車主當場被甩飛到大馬路上，差點就被行經車輛輾過。偷車賊趁機逃逸，警方獲報到場，立刻出動圍捕，在30分鐘內將人逮捕。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 3
2026跨年活動一次看！國內3大指標性煙火「最佳觀賞點」曝光｜全日本最大跨年煙火、大阪環球影城瘋玩26hr｜群聚最怕流感 iHerb防疫必備好物｜問Yahoo就對了
即將邁入新的一年，2026跨年活動重磅登場，國內外亮點滿滿。台灣北中南三大經典跨年晚會，今年的卡司陣容、活動亮點、煙火最佳觀賞點...重要資訊報你知。海外跨年不妨鎖定航程短、說走就走的日本，今年大阪環球影城推出史無前例的26hr不間斷狂歡跨年門票，九州豪斯登堡則準備了全日本規模最大的跨年煙火，來場不一樣的樂園跨年就選這！Yahoo玩樂搜查團 ・ 1 天前 ・ 發起對話
鄰居爭執！嫌開車衝撞雞排店 老闆夫妻「遭熱油燙傷」｜#鏡新聞
屏東縣內埔一間雞排店，6日傍晚5點多，遭到隔壁鄰居開車衝撞，當時在店內的店主夫婦倆，被熱油燙傷、緊急送醫，還波及到旁邊1輛機車。警方獲報到場立刻對嫌犯檢測，酒測值為0，也沒有毒品反應。當場依違反公共危險等罪嫌，移送檢方。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
板橋「定食8」氣爆5人受傷 大樓搖晃巨響驚醒民眾 府中商圈滿目瘡痍
新北市板橋區府中商圈一棟商業大樓今天（8日）凌晨近1時發生嚴重氣爆，引發當地居民一陣恐慌。位在重慶路12巷2樓連鎖餐廳「定食8」內部炸得面目全非、牆體塌陷，大量玻璃碎片和雜物噴射至街道，波及隔壁的「爭鮮迴轉壽司」等多間鄰近店鋪，巨大爆炸聲響及晃動驚醒周邊住宅熟睡的民眾。氣爆玻璃噴濺造成5名路人受傷，1名住戶也預防送醫，目前送醫者都已出院，事故原因待查。新北市長侯友宜表示，將成立專案小組助受損住戶依法求償。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 32
中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市中和區一棟分租套房，發生搶案！一名60歲的楊姓男子，因為欠繳房租，被房東趕了出來，他與房東說好，要回租屋處搬東西，結果看到一樓大門沒關，他還進去睡了一晚，隔天要離開時，男子看到隔壁女租客要外出倒垃圾，立刻拿出水果刀，挾持女子、綑綁雙手，搶了6700元買毒品，結果一小時內就被逮捕。員警：「欸他吧是不是。」一名男子蹲在地上，被警方包圍！一小時前，他闖入分租套房內，勒索、行搶後逃逸，而他的身分，也立刻被警方掌握！監視器拍到男子犯案後，快步離開公寓，穿著鮮紅色外套，鬼鬼祟祟的模樣，很難不被注意！中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元。（圖／民視新聞）分租套房房客：「（住戶）就是不會隨手關門，那個嫌犯已經搬離這邊，已經大概有兩三個月了，樓上那個密碼鎖沒有換，就用他原來的密碼跑進去，結果那個嫌犯好像是躲在門後面那邊。」勒索搶案，發生在新北市中和地區，60歲的楊姓男子，是分租套房前租客，因為積欠多個月的房租，10月底被房東趕出來，居無定所，疑似缺錢買毒，重返分租套房犯案。公寓住戶：「之前就說他當廚師，後來行為就怪怪的好像吸毒，聽說好像繳不起房租。」這個月3號，楊姓男子重返租屋處搬家當，看到一樓大門敞開，一路走到四樓套房，由於房東大門密碼沒換，讓他得以入內，回到原金租的套房睡了一晚，隔天中午，他看到隔壁女租客剛好要倒垃圾，竟然將女租客拖回房間內，先用水果刀威嚇對方，再用手機線綁住雙手，女子嚇壞給了7700元，楊姓男子疑似良心過意不去，最後只拿了6700元，還跟女租客大吐苦水半小時，最後幫她包紮、倒垃圾，女子事後嚇得趕緊報警。中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元。（圖／民視新聞）中和派出所所長陳則佑：「（嫌犯）一年前發生車禍的關係，導致他的收入來源比較不穩定，所以造成他經濟上有些困窘，所以才臨時起意犯這個案件。」楊姓男子犯案後，買完毒品，馬上被警方逮到，一開始還謊報刀械藏匿地點，混淆警方！這回老公寓一樓大門敞開成為破口！讓嫌犯得以連闖三關行搶，最終還是被逮個正著。原文出處：中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元 更多民視新聞報導家人捲入校園霸凌案！賴瑞隆落淚致歉：會轉學、就醫與負責三峽化工廠大火濃煙遮天 消防局籲居民緊閉門窗戴口罩賴瑞隆家人捲霸凌！王浩宇喊「不實指控」：支持提告民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
彰化奪命惡火…102歲人瑞母搶救不治！孝子「同睡一房」命危住加護病房
彰化縣溪湖鎮今天（8日）凌晨發生死亡火警，一棟透天厝不明原因起火；警消獲報到場，雖於10分鐘左右控制火勢，但受困的102歲人瑞婦人，倒臥室失去呼吸心跳，送醫搶救不治；一旁照護的兒子也嗆傷，送加護病房治療，詳細起火原因，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
游顥提修黨產條例 律師：將人民財產近14億送救國團 涉圖利罪 低消5年徒刑
[Newtalk新聞] 國民黨立委游顥等人提出「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正草案，將救國團排除於「黨產條例」適用範圍，國民黨、民眾黨團2日以人數優勢將草案逕付二讀。對此。律師黃帝穎今（8）日指出，游顥提案將人民財產近14億元送救國團，涉犯圖利罪，最高法院大法庭裁定民代違反利益衝突迴避法構成圖利罪要件，低消5年徒刑。 黃帝穎發文提及，游顥是救國團既得利益者，曾任南投救國團團友會會長，竟然為了救國團提案修法，違反「公職人員利益衝突迴避法」，依最高法院刑事大法庭110年度台上大字第5217號裁定意旨，立委違反公職人員利益衝突迴避法該當貪污治罪條例第6條第1項第5款非主管或監督圖利罪之「違背法律」，依法處５年以上有期徒刑。 黃帝穎指出，台北高等行政法院（北高行）於2024年8月1日作成的107年度訴字第1227號判決已判定，救國團就是國民黨附隨組織，資產還財於民，但游顥提案修黨產條例排除救國團，等於把已經還給人民的近14億元資產，又搶回去送給救國團，除了是不公不義的個案修法，更違反行政法院判決的白紙黑字，強搶人民財產，修法圖利救國團近14億元，明顯涉犯貪污治罪條例圖利罪，處5年以新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
鏡週刊爆檢將約談凱思負責人？黃國昌辦怒嗆：黨檢媒三位一體再進化
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導鏡週刊槓上民眾黨主席黃國昌，今（8）日週刊再刊出報導，稱檢調近日極可能首度約談凱思國際負責人李麗娟，稱由於李是黃最關...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3
新／台中男墜樓砸中女騎士 險釀「燒肉粽」1死1傷
新／台中男墜樓砸中女騎士 險釀「燒肉粽」1死1傷EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
南迴搞軌案曾震撼全國 李泰安刑滿返鄉近況曝光
曾經轟動一時的「南迴搞軌案」主角李泰安，已於今年五月初結束刑期，重獲自由返回家鄉。建農里長夫人透露，這位昔日的話題人物現在生活作息與常人無異，偶爾會出門從事工程相關的工作，出獄後的他性格似乎沉穩許多，外貌上則顯得滄桑憔悴，歲月的痕跡清晰可見。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 發起對話
不爽違停被開單攻擊女警！斧頭男檢聲押獲准 黑歷史全被挖出
台南一名林姓男子昨（6）日晚間，不滿違停遭警方取締開單，竟拿出斧頭朝黃姓女警攻擊，事後遭壓制帶回警局，依殺人未遂及妨害公務現行犯移送，台南地檢署複訊後聲押獲准。事實上，林男襲警非首次，2016年就曾因不滿車輛遭拖吊，持登山刀追拖吊車，與員警發生扭打，被法院依妨害公務罪判刑4月。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
停車糾紛開車衝撞雞排攤 熱油燙傷老闆夫婦
屏東一間雞排攤遭到車輛衝撞，油鍋打翻熱油潑灑，老闆夫婦倆二級燒燙傷送醫，警方追查，原來這起事故不是意外，隔壁鄰居51歲的雷姓男子，因停車問題和雞排攤老闆發生口角，結果竟然開車衝撞攤位，導致老闆夫婦兩人受傷，警方將衝撞的雷姓男子當場逮捕，並依公共危險罪送辦。 #衝撞#雞排#熱油燙傷東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話