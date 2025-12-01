長照3.0將提高家務自付額？衛福部澄清「沒調整」：將推分級派工

衛福部澄清家務服務自付額並未調整，現行規定獨居者自付16%、與家人同住且涉及共用空間則為50%，將加強宣導正確認知。資料照。廖瑞祥攝



隨著高齡化加速，居家照顧需求大增，但居服員被要求掃除、搬運、清洗等雜務的情形仍屢見不鮮。近期更傳出居服員家務服務自付額將在長照3.0中調漲。衛福部今（12/1）澄清，相關自付比例皆為現行制度，並無新增或調整。

家務協助是長照服務給付項目之一，主要是協助失能或年長者維持生活環境整潔，避免因雜亂或不潔造成健康風險。衛福部長照司副司長吳希文表示，部分負擔會依個案居住情況而不同。若為獨居者，自付比例為16%；若與家人同住，而協助範圍涉及共用區域（如客廳、廚房等），自付比例則為50%。這些都是既有規定，並非新政策。

針對明年度將推動的「長照十年計畫3.0」，吳希文說，將試辦「居家照顧服務分級派工機制」，把居服服務區分為「核心」與「非核心」項目。核心項目屬於身體照顧，需要專業判斷與技術，因此將由照顧服務員負責；而餐食照顧、家務協助、代領代購代送與陪同外出等非核心項目，則將鼓勵中高齡者、二度就業婦女及社區人力加入，以紓解照顧人力壓力。

面對高齡化與照顧人力不足的挑戰，吳希文鼓勵民眾多利用「一對多」的社區式長照服務，如日間照顧中心，提升社會參與、也讓照顧人力運用更有效率；需要居家服務的個案則透過分級派工讓專業人力專注於核心照顧，同時提供住宿式機構等多元選擇。

