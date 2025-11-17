長照3.0已實施 郭信良建議南市府解決「夜間照護缺口」





「健康老化、在地安老、安寧善終」為願景的長照3.0，今年9月起分階段實施，重點包括擴大服務範圍、強化醫療照護整合、導入智慧照顧和提升照護品質等，特別是放寬外籍看護家庭使用社區式服務。市議員郭信良憂心安南區雖有安南醫院A級中心與日間照顧站，但是當地高齡長者多，幅員廣闊、公共運輸弱，再加上外籍看護逃逸嚴重，他建議市府要加強監督外籍看護管理，透過AI智慧輔具整合跨行政區社區長照資源，增設C級據點專注獨居長者需求，試辦臨時住宿床位，解決「夜間照護缺口」。

郭信良表示，長照3.0主要變革是擴大對聘僱外籍看護家庭的長照服務補助，讓這些家庭也能使用社區式的日間照顧和家庭托顧服務，並可額外申請包含喘息服務、營養照護、交通接送等在內的多項補助。他認為，政府放寬外籍看護申請資格，管理相對重要，請勞工局提供近五年台南市各區逃逸外勞的數量，尤其是外籍看護失聯狀況，若外籍看護逃逸後，衛生局是否能馬上介入即時協助。

長照3.0的B級資源是「社區整合型服務中心」或稱「長照專賣店」，專責提供長照服務，服務項目包含居家服務、日間照顧、專業服務、交通接送、輔具服務和喘息服務等。郭信良建議市府強化安南區與周邊行政區的跨區結合，導入遠距監測等AI智慧輔具，針對鹽水溪、南科特區等交通不便，擴大接送服務至工業園區，共享B級資源。

長照3.0的C級據點是「巷弄長照站」，主要針對健康或亞健康的老人，提供健康促進、共餐、電話問安、關懷訪視等服務，以預防及延緩失能，讓長者在社區內就能獲得方便可及的長照服務。郭信良建議市府盤點海尾寮、安中路等中心地帶閒置空間，增設2-3個C級據點，專注獨居長者需求，同時試辦臨時住宿床位，解決「夜間照護缺口」。

另外，郭信良也建議利用災後廢土石鋪設泥濘農漁業道路，創造雙贏成效。他說，丹娜絲颱風災後建物修繕產出大量廢棄物，市府開放後壁區烏樹林營區暫置已累計28萬噸，相關局處雖研議破碎後用於公共工程，但現今破碎後磚石再利用已全面停擺，建請市府研議開放破碎後磚石再利用於農漁業道路，達到照顧弱勢農漁民交通出入的雙贏局面。

