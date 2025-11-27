長照3.0強化夜間照顧 擬增機構床位

長照三點○明年正式上路，為降低照顧者負擔，衛福部不僅強化家庭支持，更將提高夜間照顧服務量能，嘉惠更多需要臨時夜間服務的照顧者。圖／聯合報系資料照片

長照三點○明年正式上路，為降低照顧者負擔，不僅會強化家庭支持，同時提高夜間照顧服務。衛福部長照司指出，為提高夜間服務，小規模多機能服務中心床位數，原一家最多九張床，正研擬增至十八張床，住宿機構補助也將從現行每年最高十二萬元增至十八萬元，屆時由行政院對外公布。

健康台灣推動委員會昨舉辦第六次委員會議，衛福部就長照三點○及國家防疫一體政策提出報告。賴清德總統致詞表示，二○○七年起推動「長照十年計畫」，十八年來秉持「多元近便、在地安老」原則，擴充服務資源及服務；台灣今年將邁入超高齡社會，並提前在明年啟動長照三點○。

衛福部次長呂建德說，長照三點○明年上路後，將聚焦於八大目標，包含健康促進、醫療照顧整合、積極復能、提升機構量能、強化家庭支持、導入智慧照顧、落實安寧善終、人力專業發展。其中，將增加夜間照顧服務，除增加小規模多機能服務中心（簡稱小規機）床位數，也將找護理之家、居家護理所等釋出夜間照顧服務。

長照司副司長吳希文說，小規機為整合日照中心、居家服務與臨時住宿的「三合一服務」，目前為提供夜間照顧的主力之一，但依現行「長照機構設置標準」，一家夜間床位數上限九床，目前將研擬修改規定，將床位數上限增至十八床，為鼓勵現行日照中心增加擴充服務，也會給予獎助費用。

依衛福部統計，截至今年九月，國內小規機家數為一七六家，而至今年八月底，其提供夜間喘息服務人次達三二五二人次。吳希文說，屆時打破床位數上限，將能嘉惠更多需要臨時夜間服務的照顧者，同時也研議放寬夜間服務對象，若有夜間需求的長照失能者都能使用。夜間服務人力來源，將不排除與勞動部討論是否開放已在台多年取得「中階技術照顧服務人員」的外籍看護工。

