長照3.0恐「一上路就跛腳」？林月琴籲檢討給付制度、留住專業人力

民進黨立委林月琴今日與台灣居家服務策略聯盟及多個長照實務團體召開「長照3.0倒數計時，照顧人力被迫退出！」記者會。林月琴辦公室提供



隨著台灣即將邁入超高齡社會，編列高達1,100億預算、預計將於明年上路的「長照 3.0」備受期待。不過立法委員林月琴今日（12/22）召開記者會示警，長照給付標準已「8 年未檢討」，基層居服員人均負荷量翻倍、薪資誘因消失，若不立即調整給付制度，長照 3.0 恐面臨「一上路就跛腳」的窘境。

立委林月琴今日偕同台灣居家服務策略聯盟（下稱居盟）召開記者會指出，長照預算從 1.0 時期的 49.5 億元成長至今年的 926 億元，明年更將突破千億，長照預算增長逾 18 倍，然而照顧人力成長速度卻遠遠落後於需求，且給付標準8年來未檢討，已造成結構性人力流失，導致被服務人數成長 10 倍，人力卻僅增加 4 倍。

林月琴強調，現行給付標準長年未調，已造成結構性的人力流失，「制度不斷前進，卻無人力支撐，這就是政策斷點。」若制度不斷前進，卻無人力支撐，恐讓長照3.0一上路就「跛腳」，呼籲政府應立即檢討給支付標準，用合理待遇留住第一線專業人才。

居盟理事長涂心寧進一步以數據說明，全台居家服務（B碼）滿意度雖高，但因給付凍漲，居服員的薪資競爭力已快被基本工資追平，目前全台居服員人均負荷案量從過去的5、6例個案，飆升至人均 10.8 個，忙到連喝水時間都沒有，導致老手體力透支、新手望而卻步，「制度沒有跟上，卻要求人力一直撐，這樣的長照體系本身就是不可永續的。」

針對制度僵化，居盟副理事長陳韋菁建議，台灣應效法日本「3 年一小改、5 年一大改」的機制，將檢討機制寫入《長期照顧服務法》。陳韋菁強調，唯有建立「定期檢討、物價連動」的法制化機制，終結給付長期凍結的困局，將制度跟上物價水平，才能讓機構有能力應對基本工資上漲與物價波動，從根本解決人力的補充與留任問題。

宜蘭縣社區照顧促進會理事長林文明也感嘆，人力不足導致服務破碎化，原本應有的專業陪伴被迫縮減成「洗完澡就走」，不僅失去服務品質，更讓家屬因無法獲得穩定支持而被迫「辭職回家照顧」，讓長照 2.0 提倡的「照顧不離職」願景淪為空談。

長照司副司長吳希文對此回應，目前居服人力仍持續成長，截至今年 9 月已達 5.5 萬人，但在人口老化與照顧需求增加下，人力仍需持續補充。現行人力結構中，49歲以下比例接近5成，顯示仍需強化招募與留任機制，並提到政府正研議修訂人力標準、彈性工時、包裹式支付及導入智慧科技來減緩壓力。

對於長照司的回應，林月琴認為長照司仍未正面承諾檢討「給支付制度」，並重申若不改善待遇與工作負荷，導致缺乏穩定人力投入居服體系，將使另一批家庭照顧者無法實現「照顧不離職」，長照 3.0 最終將面臨「有制度、沒人做」的困局。

林月琴和台灣居家服務策略聯盟，以及與會團體一致呼籲，政府應立即檢討給支付標準以真實反映人力成本與專業價值，並同步提出穩定薪資、合理工時及勞動保障等配套措施，透過全面改善待遇與強化留任誘因，從根本補齊居家照顧的人力斷層，避免長照 3.0 陷入「有制度、沒人做」的空轉窘境。

