長照3.0懶人包一次看！放寬外勞家庭申請限制成大突破

衛福部長照3.0計畫於今（2025）年9月起分階段上路，從2026年1月起擴大給付對象，2026年7月再增加智慧科技輔具上路。相較於2017年推出的長照2.0版本，新制不僅擴大服務對象範圍，更放寬了聘有外籍看護家庭的申請限制。

長照2.0與3.0最大的差異在於三大面向：服務對象擴大、照顧管理制度優化，以及聘有外籍看護家庭的服務限制放寬。

服務對象擴大

長照2.0的服務對象包括65歲以上失能者、55歲以上失能原住民、50歲以上失智者及不分年齡的身心障礙者，而長照3.0則進一步納入輕度失能者、失智前期患者及特殊需求患者，並將取消失智症者的年齡限制。

照顧管理制度優化

長照2.0時期，照顧服務常出現斷層情況，長照3.0則導入「照顧管理專員」及「A個管師」制度，由專人整合居服、日照、交通、喘息、輔具等服務。A個管師會到府評估實際需求，協助規劃所需服務項目，並開通各項服務功能，讓照顧資源能更有效地運用。

聘有外籍看護家庭的服務限制放寬

最受矚目的變革是放寬聘有外籍看護家庭的服務限制。長照2.0時期，有外籍看護的家庭僅能申請專業服務及到宅沐浴車服務，補助額度也僅給付三成。長照3.0則大幅放寬限制，這些家庭不僅能申請居家喘息或居家短照服務，補助額度還可用於日間照顧、家庭托顧等社區式服務，大大減輕照顧者的心理壓力。

長照3.0將分三階段實施。第一階段（2025年9月1日起）主要放寬聘僱外籍看護家庭適用社區式照顧服務、擴大交通接送服務範圍、調高營養照護服務給付，以及調整居家喘息服務內容。第二階段（2026年1月1日起）將取消失智症者年齡限制，讓未滿50歲的年輕型失智者也能申請服務。第三階段（2026年7月1日起）則新增智慧科技輔具項目。

長照2.0的服務項目已相當多元，包括居家服務、日間照顧、小規模多機能服務、家庭托顧、專業服務、交通接送、輔具及居家無障礙環境改善、喘息服務等。長照3.0在此基礎上進一步優化，如放寬居家喘息服務的地點限制，不再侷限於家中活動，可在安全前提下陪同出門，到戶外庭院、社區中庭或附近公園運動。

長照3.0還將納入互助喘息服務。衛福部長照司與家庭照顧者關懷總會合作，已在五個縣市設立15處互助喘息據點，並計劃建置50處試辦據點。長照3.0啟動後，照顧者可透過「值1喘2」方式，輪值8小時換取休息2天，這是長照2.0所沒有的創新服務模式。

申請長照服務的管道維持四種：撥打1966長照專線、聯絡當地長期照顧管理中心、住院期間聯絡出院準備銜接長照服務小組，或線上申請。長照2.0與3.0的評估制度相似，都將失能等級分為八級，第一級沒有給付額度，第二至八級依等級給付不同額度，失能程度越嚴重，補助金額越多。

長照3.0第三階段將新增智慧科技輔具，包括移位設備、移動輔具、沐浴排泄、居家照顧床、安全看視裝置等五大面向，這些在長照2.0時期尚未納入。政府每月可補助輔具租金，原住民與離島居民享有加成與免部分負擔優惠，進一步減輕照顧負擔、提升長照品質。

長照3.0不僅擴大服務對象，更注重照顧者的需求，這是與長照2.0最大的差異。過去長照2.0主要針對「被照顧者」提供服務，長照3.0則更加關注「照顧者」的心理壓力，透過多元服務模式，讓照顧之路不再孤單艱辛。衛福部提醒民眾，善用長照資源，能大大減輕申請外勞的經濟負擔，也能讓照顧選擇更加多元彈性。

