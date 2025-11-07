長照3.0才喊升級就砍預算！ 新北藍營轟中央：甲錢鎖牢牢

王威元直言，中央一邊喊著長照3.0要升級，一邊卻縮減地方補助，讓地方政府財源吃緊、應變不及。(新北市議國民黨團提供)

賴清德總統才在臉書發文喊出「甲你顧牢牢，長照3.0全面升級」，但新北市議會國民黨團今（7）日痛批：中央根本是「甲錢鎖牢牢」！不僅剋扣地方政府一般性補助款，還大砍長照補助經費，讓新北市預計115年成立的全國首創長照專責機關「高齡長期照顧處」面臨財源困境。

國民黨團書記長王威元直言，賴清德總統10月才到屏東視察基層社福工作，強調「一個國家的偉大在於如何照顧人民」，但如今卻自打臉。中央一邊喊著長照3.0要升級，一邊卻縮減地方補助，讓地方政府財源吃緊、應變不及。

市議員江怡臻表示，新北市人口已突破400萬，其中65歲以上長者達77萬人，為全國最多。長照2.0實施以來，新北長照使用人口已超過7萬人，較106年成長7倍；長照經費更從106年的7億元增至114年的近100億元，成長幅度達14倍，如果中央未經充分溝通就砍地方資源，那就再一次證實賴清德的長照願景只是空談。

林國春議員指出，中央財源分配不公，導致新北總預算歲出人均數長期偏低。雖然113年通過《財政收支劃分法》修正，但115年度新北歲出人均僅6萬4,531元，不到台北市8萬7,394元的8成，中央補助的人均數更是僅有1萬元左右，遠低於其他五都！

洪佳君提到，明年長照3.0即將上路,中央喊出要讓長照服務再升級，核心重點包括：放寬申請資格、擴大交通接送服務及導入智慧科技輔具等，但如今中央卻剋扣補助款、砍長照經費，洪佳君痛批：「長輩們如何能夠安心過日、尊嚴養老？！」

最後，國民黨團期許市府長照處未來必須拿出具體策略規劃，而中央政府不斷扯後腿的行為，不僅讓地方無所適從，也連帶影響中長期的長照政策及人力規劃，未來恐怕有更多長照服務的需求者會受到波及，市府要盡早有劇本因應。