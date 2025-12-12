長照3.0拓增關懷據點 機構住民補助增至1年18萬

生活中心／綜合報導

明年就要全面上路的長照3.0，持續拓增長照據點，也會增加機構住民補助，一年12萬元將提高到18萬元，為民眾分擔壓力，而目前長照關懷據點布建率達到58.06％，衛福部目標在總統賴清德兩任期間，完成「一村里一據點」，達成百分百布建率。

長照人員vs.長輩：「要倒嗎不能倒，不是要弄給他倒。」透過引導方式，讓長輩玩起疊疊樂積木，慢慢培養興趣。長照人員vs.長輩：「慢慢來。」夾取顏色球，看似簡單，但透過遊戲能訓練手眼協調、手指靈活度等等，各種能力。長照關懷據點，要讓長輩走在健康的道路上。台灣社區式長期照顧策略聯盟理事長黎世宏：「我們希望能夠透過一個叫做，社區共榮共生的概念，在所有社區裡面照顧的據點，或是照顧的資源能夠把所有的，這些不同種類不同對象，能夠在一個同樣的據點裡面，提供服務。」

長照關懷據點全台布建率達58.06%。（圖／民視新聞）





長照3.0將在2026年全面上路，持續關注社區照顧關懷據點，也提高住宿機構中重度失能者補助額度。衛福部政務次長呂建德：「賴總統他也在，總統大選的政見裡面，他也知道我們的機構住民，家庭負擔也很大，我們也會再視我們的財務，允許的情況之下，逐步會提高到1萬5，換句話說原先是，一年12萬會提高到18萬。」





長照3.0將在2026年全面上路，持續關注社區照顧關懷據點。（圖／民視新聞）





不但要增加據點涵蓋率、還擴大服務對象納入年輕型失智者，讓更多人就近獲得需要的服務，目前長照關懷據點，已經布建5105處，以全台7749個村里來說，布建率已經來到58.06％，將近6成，力拼在總統賴清德兩任任期，2032年達成100%的目標。衛福部政務次長呂建德：「我們現在目前有一個目標，就是希望在賴清德總統，兩任的一個任期，我們能夠達到一村里一據點。」長照3.0將持續增加服務據點與內容，提供家庭照顧者及長照機構，更多支持。





