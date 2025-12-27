長照3.0推動「無牆醫院」！在宅醫療串起醫照一體新模式

95歲的范奶奶因肺炎住院，出院後卻面臨居家照護與醫療銜接困境。透過在宅醫療與遠距照護整合，醫療團隊走入家中，讓她在熟悉的環境中獲得連續照護，也減輕家屬壓力，體現長照3.0「無牆醫院」的核心精神。

隨著臺灣即將於2025年邁入超高齡社會，長照3.0強調醫療與長照整合，不再讓照護在出院後中斷。奇美醫療財團法人奇美醫院院長林宏榮指出，醫療照護的責任不應在病人走出醫院大門後就中斷，若能透過跨專業團隊，結合視訊、行動醫療與到宅訪視，將居家環境轉化為具醫療韌性的「在宅病房」，才能真正解決民眾後顧之憂。

奇美醫院於12月27日舉辦「2025年長照3.0國際研討會－共築無牆醫院‧永續健康願景」，聚焦「醫療轉銜社區共融照護圈」與「在宅醫療網絡」的實踐。研討會邀集國內外專家，分享高齡照護、居家醫療整合與社區支持網絡經驗，深入探討急性醫療如何順利轉銜至在地安老。

林宏榮強調，長照3.0的核心精神，在於重新定義照護模式，從「以醫院為中心的治療」，轉為「跨場域、不中斷的照護歷程」，讓健保、醫療與長照真正整合成一套連續運作的照護系統。奇美醫院自2023年起推動急性醫療轉型，透過智慧科技與行動醫療，將醫學中心的專業延伸至居家，並攜手基層診所與居家護理所合作，讓民眾在熟悉的生活環境中，獲得連續且有尊嚴的全人照護。

奇美醫院舉辦「2025年長照3.0國際研討會－共築無牆醫院‧永續健康願景」，活動現場約有300位與會者出席參與，場面熱絡。（圖／奇美醫院提供）

研討會中亦分享國際經驗，日本「跨域連續性照護」與新加坡「Hospital-at-Home」模式，提供臺灣長照轉型重要借鏡。奇美醫院表示，正積極整合這些經驗，結合臺灣健保制度，串聯在宅責任醫療、急性後期照護與安寧照護，打造「一條龍」照護服務。

林宏榮指出，長照3.0落實關鍵在於醫療、社區與長照資源的緊密合作，未來也將強化遠距醫療、智慧照護設備與AI輔助決策的應用，突破地理限制，翻轉「長輩不動、醫護動」的照護模式，實現以人為本、健康零距離的無牆醫院願景。

