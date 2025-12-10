長照3.0推進醫療與長照整合再升級！ 嘉義醫院推「在宅醫療」成機構後盾

台灣預估2025年將邁入超高齡社會1，長照機構的醫療需求日益增加。以往機構住民只要發燒或感染，就必須被送往醫院，在陌生的環境接受治療，不僅增加家屬負擔，也增加交叉感染風險2。新冠疫情改變了醫療照護的型態，再加上攜帶式診斷工具的普及，「在宅醫療」趨勢再起。衛生福利部嘉義醫院莊仁賓院長指出，讓醫療走進機構、讓病人在熟悉的環境完成診斷與治療，正是「在宅醫療」的核心理念3，也是回歸「以病人為中心出發」的醫療初衷。

從長照2.0到3.0：讓醫療與長照有效銜接

廣告 廣告

政府已於114年7月公布「長照3.0」4策略，預計115年上路，將更完善醫療與長照的整合與連續性。莊仁賓院長說明，目前全民健康保險在宅急症照護試辦計畫5分為A、B、C三種模式。其中，A是居家個案、C是急診返家照護，而嘉義醫院主力推動的「B模式」，則是針對長照機構住民建立的專業醫療支持系統。莊仁賓院長表示，在宅醫療相比一般住院治療，最大的不同在於病人不用離開熟悉的環境。

他表示，日本的在宅醫療發展已久，像是醫師定期巡診、藥師到府配藥、護理師負責慢性照護，都已形成完整的「地域醫療連攜模式」6；歐美國家也將在宅醫療納入高齡政策主軸，有效減少高齡者反覆住院7。嘉義醫院推動的B模式，就是將這樣的經驗在地化，讓醫療與長照真正整合、制度化。

他指出，許多長年居住在機構的長者，因治療需求被轉送醫院時，往往因焦慮、失眠，甚至環境改變而導致病情惡化。「我們讓醫師、護理師、藥師、營養師以及呼吸治療師進到機構，把醫療帶進去，病人能持續接受原有照顧，同時得到完整治療。」

莊仁賓院長表示，嘉義醫院能在機構利用行動式X光機、手持超音波、抽血與基礎檢驗完成診斷，並進行靜脈輸注、抗生素治療及外科清創。科技進步已讓在宅醫療的執行能力幾乎等同住院，專業醫事人員帶著儀器前進機構，就能完成所有檢查與治療。

莊仁賓院長提到，嘉義醫院推動在宅醫療初期的前60位患者，平均住院天數從12天下降至6天，醫療費用明顯減少，整體治療成效也很好，一週內治療完成的完治率達96%。目前嘉義醫院已與84家機構簽約合作；其中20家符合在宅醫療之特約醫事服務機構資格，已有12家固定執行在宅醫療服務。莊仁賓院長指出，嘉義醫院與機構的合作，就像是醫院的病床延伸，醫療團隊可以服務更多病患，也可以把醫院空間留給更需要的急重症病患使用。

醫療服務「走進機構」：把完整照護帶到床邊

因前往機構執行在宅醫療服務的醫師分屬不同次專科，若遇上特殊個案，會需要跨團隊會議來集思廣益。因此，在宅醫療中「團隊跨科合作」相當重要。莊仁賓院長舉例，曾有長照住民蜂窩性組織炎久治不癒，家醫科醫師已檢視病患身上幾乎已經都沒有傷口，卻仍無法有效控制。後來莊仁賓院長至機構會診後，發現是腳趾縫隙有黴菌感染造成皮膚破損，調整治療策略後讓病情迅速改善。「這顯示跨團隊合作的重要性，從不同角度介入，才能真正幫助病人恢復健康。」

「降低感染風險」是在宅醫療的核心重點之一8。莊仁賓院長說，「新冠疫情期間，長照機構群聚感染頻傳，未來讓『醫療不必離開機構』將成為降低風險的關鍵策略。」

目前健保核准收案的在宅醫療適用3大疾病：肺炎（包含病毒性肺炎如新冠肺炎，與一般細菌性肺炎等）、尿路感染與軟組織感染9。莊仁賓院長說明，醫院與機構建立分工機制，醫院負責複雜醫療與教育訓練，機構則提供社區端延伸照護。嘉義醫院團隊進入機構時，不僅提供診療，也同步為照護人員進行疾病治療、感染控制的衛教與訓練，從正確洗手、隔離措施、導尿與管路照護，到傷口清創與包紮技術，協助機構建立標準流程。

「醫院固定開設課程，教導照服員與護理師換藥、包紮、感染預防，讓機構具備基本醫療處置能力。」莊仁賓院長指出，這樣的教育循環能讓照護更即時、更穩定。他也提到，有次在院內看門診時，發現從機構送來回診的長者，其傷口包紮方式與覆蓋衛材選擇都有明顯進步，這樣的成效不只是醫療品質提升，更是為團隊帶來成就感。

(圖/莊仁賓院長(右)與團隊⾄機構執⾏在宅醫療，嘉義醫院提供。)

從新冠到流感：讓預防更貼近現場

莊仁賓院長提到，長照住民屬於高風險脆弱族群10，COVID-19新冠疫苗、RSV呼吸道融合病毒疫苗、Influenza流感疫苗、Streptococcus pneumoniae肺炎鏈球菌疫苗（CRISp）對他們而言格外重要，能有效降低感染與肺炎重症風險。此外，三合一快篩（A流+B流+新冠）的研發上市，也減少醫療人員的採檢與判斷時程，對於住民較多的長照機構而言，具有相當的便利性。

嘉義醫院除積極配合政府規劃協助疫苗接種與衛教外，也同時建立「長照住民快篩陽性，醫師積極評估使用新冠口服抗病毒藥物，把握黃金治療期」的流程。莊仁賓院長說，以往病人需往返醫院治療，但是現在住民能就地診斷治療、在黃金治療期內降低病毒量、縮短病程，再持續原有照護，照護團隊在預防重症住院方面發揮最大效益。特別是許多長照住民需洗腎或具重度腎功能不全，今年2月政府放寬新冠抗病毒口服藥腎功能不全患者的用法用量，納入重度腎功能不全病人（含血液透析患者）11，更可嘉惠腎功能不全的長照住民在機構中治療的便利性。

莊仁賓院長指出，對於長照機構人員的訓練，能幫助住民及早確診，及早介入治療，對完治率有相當正面的效益12，這也是推動在宅醫療最關鍵的一環。他同時強調，在宅醫療不只是把醫療設備搬進機構，而是建立一個能預防、早期診斷、即時介入的系統。當照護人員能及早辨識異常、正確通報，醫療團隊就能更快介入、減少住院機會。從訓練出發，到成效回饋，這條鏈結也讓照護更有品質。

隨著嘉義醫院持續優化制度、強化教育與跨團隊合作，這項服務正逐步改變長照的樣貌。醫療不再只是急救的起點，而是一場更帶有溫度的長期陪伴。

(圖/莊仁賓院長，嘉義醫院提供。)

PP-C1D-TWN-0214-202512



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為長照3.0推進醫療與長照整合再升級！ 嘉義醫院推「在宅醫療」成機構後盾