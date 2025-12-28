長照3.0推「無牆醫院」 奇美醫院整合在宅與遠距醫療





【NOW健康 林郁敏／台南報導】台灣即將於2025年底正式邁入超高齡社會，高齡者出院後的醫療與照護銜接，成為許多家庭面臨的共同難題。奇美醫療財團法人奇美醫院近年推動「在宅醫療」與「遠距醫療」整合模式，結合居家安寧療護資源，嘗試打破醫院與家庭之間的界線，讓高齡長者即使返家，也能持續獲得專業、不中斷的醫療照護。





▲衛生福利部部長石崇良於奇美醫院2025年長照3.0國際研討會上致詞。（圖／奇美醫院提供）



長照3.0啟動跨域整合 共築無牆醫院與永續健康願景



一名高齡95歲的范奶奶因肺炎住院，出院後面臨長期臥床與複雜照護需求，家屬承擔沉重照顧壓力。透過奇美醫院在宅醫療團隊到宅訪視、遠距醫療即時支援，以及安寧療護的整合照護，范奶奶得以在熟悉的居家環境中獲得連續照顧，也減輕家屬負擔，最終在有尊嚴且安適的環境中走完人生最後一哩路，展現「無牆醫院」模式在實務上的可行性。

奇美醫療財團法人奇美醫院院長林宏榮指出，醫療照護的責任不應在病人踏出醫院的一刻就中斷。若醫師、護理師、藥師、營養師、物理治療師等跨專業團隊能透過視訊、行動醫療或到宅訪視，將居家環境轉化為具有醫療韌性的「在宅病房」，才能真正解決民眾的後顧之憂。





▲奇美醫療財團法人奇美醫院院長林宏榮於奇美醫院2025年長照3.0國際研討會上致詞。（圖／奇美醫院提供）



參考日、星經驗 奇美打造「無牆醫院」台灣在地模式



為回應高齡社會照護轉型需求，奇美醫院於12月27日舉辦「2025年長照3.0國際研討會—共築無牆醫院．永續健康願景」，聚焦醫療轉銜社區、在宅醫療網絡與跨域整合。研討會邀集國內外專家分享經驗，包括日本「連續性照護」模式及新加坡「Hospital-at-Home」實務，探討如何在不同醫療體系下，確保高齡者照護不中斷。



奇美醫療財團法人奇美醫院專案副院長暨護理部總監陳綉琴指出，台灣在邁入超高齡社會的同時，必須跳脫既有醫療照護思維，發展具國際視野、又貼近在地需求的整合模式。本次研討會中，日本醫療法人社團悠翔會理事長佐佐木淳分享日本如何落實「跨域連續性照護（Continuity of Care）」，確保長者在醫院、社區與居家間轉銜時，照護不中斷。



此外，新加坡中央醫院急診醫學部高級顧問醫師Jean Lee也分享「Hospital-to-Home」與「Hospital-at-Home」照護策略，可為台灣提供重要借鏡。奇美醫院正積極整合這些國際經驗，結合台灣健保優勢，讓「在宅責任醫療」、「急性後期照護（PAC）」與安寧照護相互銜接，打造真正「一條龍」的全齡照護服務，真正實踐「在地安老、健康永續」的願景。



醫照合一邁向在地安老！ 讓醫療專業走進病人家中



研討會中，李氏聯合診所院長李洮俊以其「從小鎮診所到國際標竿」的經驗，深入剖析醫（療）照（顧）合一的高齡健康照護整合模式，強調將醫療和照顧服務融合的社會創新價值。此外，奇美醫療財團法人奇美醫院整合醫療中心主任黃建程透過在宅醫療的成功經驗，說明如何將醫院的專業延伸至病人家中，提升高齡照護品質。瑞鄰居家護理所負責人簡瑞嚴則從護理專業角度出發，強調護理專業在居家和社區照護體系中扮演著不可或缺的角色。



林宏榮進一步指出，未來長照政策將更仰賴智慧科技，包括遠距醫療、智慧穿戴與AI輔助決策，突破地理限制，提升照護可近性。透過醫療與長照資源的整合，讓長者在社區與家中即能獲得適切照護，是邁向「在地安老」與健康永續的重要一步。



