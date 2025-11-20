長照3.0新制上路 交通接送服務擴大啟動

▲長照3.0新制上路，接送服務擴大啟動。

【記者 謝雅情／南投 報導】隨著我國長照政策持續推動進化，衛生福利部宣布「長照3.0」第一階段已於114年9月1日正式上路，針對交通接送服務擴大服務對象及使用範圍，新增失能身心障礙者前往身心障礙者日間照顧服務據點的接送需求。南投縣政府衛生局也將同步推動相關配套措施，提升服務可近性，實現「社區參與不中斷，照顧生活不間斷」的照護目標。

縣府衛生局表示，凡符合長照需要等級第2級（含）以上者，如需前往日間照顧中心、托顧家庭、巷弄長照站、文化健康站、失智社區服務據點、輔具中心，皆可申請社區式交通接送服務，為進一步健全照護網絡，自114年9月1日起，也新增「身心障礙者日間照顧」、「身心障礙者托顧家庭」及「提供日間照顧服務之身心障礙福利機構」納入接送範圍，期望透過此項新措施，更全面照顧社區中的失能身心障礙者，並解決長期存在的交通接送困難。

家住埔里鎮的32歲何先生，目前定期前往財團法人天主教會台中教區附設南投縣復活啓智中心立設的身心障礙者家庭托顧據點接受服務。他回憶，以往大多由家人自行接送，或與他人共乘計程車前往，每月交通費動輒上千元，對家庭經濟造成沉重負擔。李父感嘆：「我靠打零工維生，每天接送真的很吃力。現在有政府補助交通接送，讓我能安心工作，真的幫了大忙！」

有長照需求的民眾可透過「全國長期照顧服務專線1966」即可轉接至各縣市照管中心，或電洽縣府衛生局長期照顧管理中心專線049-2209595；亦可多加利用縣府衛生局長期照顧網路線上申請服務https://www.ntshb.gov.tw 便民服務>線上申請>長照服務個案申請。（圖／記者謝雅情翻攝）