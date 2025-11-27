長照3.0明年上路 出院銜接長照縮至2天 健保支出省46％

總統府今日舉辦「健康台灣推動委員會」第6次委員會議。（翻攝自總統府頻道）

長照3.0明年將上路，政策重點包括醫療長照整合、積極復能、強化家庭支持等。衛福部次長呂建德指出，目前出院準備銜接長照服務平均需4天，將以明年縮短至2天、2030年縮至0天為目標。

總統府今日舉辦「健康台灣推動委員會」第6次委員會議，針對「長照3.0」、「國家防疫一體政策」進行報告。衛福部次長呂建德說，明年長照3.0上路，將加強整合預防保健資源、無縫銜接長照體系。

為落實健康老化、在地安老、安寧善終，長照3.0八大目標，包括健康促進、醫療照顧整合、 積極復能、提升機構量能、強化家庭支持、導入智慧照顧、落實安寧善終、人力專業發展。

衛福部次長呂建德指出，長照3.0將強化出院準備銜接長照服務資源。（翻攝自總統府頻道）

針對醫療照顧整合，呂建德說明，在宅急症照護試辦計畫今年上路後，8至9成民眾可在家或照護機構完成治療。截至9月，照護天數平均為7天，較傳統住院下降4～8天，每人減少3.7萬點、46％的健保支出。未來將擴大適應症，如其他感染症，並新增提早出院模式、建立長照計畫調整綠色通道等。

出院銜接長照部分，呂建德說，銜接天數從過去平均52天（2017年），大幅減少47天，2025年平均只需4天。未來將增加醫院包裹獎勵金、開立簡易照顧計畫，讓出院個案返家後，儘速取得長照服務。

呂建德指出，長照3.0將精進特殊族群照顧、服務涵蓋率、服務對象、強化出院準備4大重點。其中，未來將增加出院準備開立簡易照顧計畫，服務銜接平均時效，明年希望縮至2天，以2030年達到0天（無縫銜接）為目標。

另，強化家庭支持部分，除了廣布家庭照顧據點，期望明年達到123處、2030年達到200處，提供心理支持、到宅照顧技巧指導、照顧諮詢等；也結合勞動部，推動友善照顧家庭企業標章；另擴大提供喘息服務，推動互助喘息，也提供住院支持，由政府分擔5成聘請住院看護費用。

