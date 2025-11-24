長照3.0明年上路 卓榮泰喊話：沒有中央總預算一切白談

行政院推《財政收支劃分法》修正草案，行政院長卓榮泰說明。資料照片。廖瑞祥攝



明年度中央總預算目前仍卡關，是否將會影響明年度相關社福預算，引發熱烈討論。行政院長卓榮泰今天（11／24）上午出席「豐原醫院附設后里綜合長照機構」落成啟用典禮，強調明年長照3.0預算，將達1100多億，家庭補助一年達到18萬。對此，卓榮泰也再度喊話，如果沒有中央政府總預算，一切都是白談。

「豐原醫院附設后里綜合長照機構」是由中央政府斥資4.7億元、歷時兩年興建完成，也是全台第一座由衛福部所屬醫院打造之長照機構，這象徵中央積極投入資源，具體實現「在地老化」與「人本照顧」的政策理念。卓榮泰今天出席落成啟用典禮，表示希望找出一條「可行之道」，讓明年中央政府總預算，可以順利審議。

關於行政院版財劃法修正草案，在野黨擬將退回，卓榮泰也說，上週五在立法院的狀況，讓執政黨團有點無力感，今天中午會召開行政立法協調會議，他會聽聽執政黨團的立委跟在野黨團怎麼溝通。

卓榮泰致詞時強調，長照2.0獲得民眾高度認同，因此長照3.0只能成功，不能怠慢，一定要往更好的方向走，中央要全力推動，完全需要地方全力的來支持土地的取得，也希望能取得立法大家的支持。

卓榮泰表示，長照3.0預算將達1100多億，家庭的補助一年達到18萬，如果沒有中央政府總預算，一切都是白談，希望朝野好好的把中央政府總預算來審議，正面看待財政收支劃分法，用中央地方行政立法合作的模式，讓國人建立最好的信心。

