長照3.0明年上路 卓榮泰：住機構年補助可望從12萬增至18萬元

行政院長卓榮泰表示，長照3.0明年上路，機構住員年補助將從12萬增加至18萬元。(記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕衛生福利部豐原醫院附設后里綜合長照機構今天啟用！行政院長卓榮泰出席啟用典禮，表示長照3.0明年就要上路，目前住機構一年補助12萬，明年中央政府總預如果通過，會增加至18萬元，希望后里綜合長照機構可以結合在地觀光及企業資源，讓這裡不是只長照的據點，是地方發展跟產業界合作的據點，並持續推動后里分院，如期於2027年完工，讓醫照整合雙核心的照護體系早一天健全完整的成立。

豐原醫院附設后里區綜合長照機構，資4.7億元、歷時2年興建完成，是全台首座由衛生福利部所屬醫院全新打造的長照機構，更肩負長照3.0政策下的重要示範角色，共設有200床住宿型長照床位與30床日間照顧床位，將大幅提升后里及周邊地區的照護能量。

行政院長卓榮泰致詞指出，后里綜合長照機構日照30床，目前已有29人登記，這不是人多，而是床少，要求豐原醫院院長李永恒思考擴建，強調長照的涵蓋率要達到百分之百是3.0的要求。

卓榮泰說，今年10月，我們65歲以上人口已達463萬8千人，達19.9%，距離20%只差0.1%，幾乎達到超高齡的社會，全力推動長照是政府一直以來努力的工作；豐原醫院后里分院土地已取得，希望預照目標2027年完成，讓大台中地區周遭半徑30分鐘方圓當中提高其量能。

卓榮泰指出，目前政府施政得到國人最高滿意度，滿意度達到9成以上就是長照2.0，長照到長照2.0，10年來經費增加18.7倍，從49.5億增加至926億；服務人力增加4倍，從2.5萬增加到10萬；被服務照顧的人數增加8.4倍，從9萬增加至75.7萬；長照據點增加21倍，從720處增加到1萬5051處，這是長照的具體成效，照顧了很多人，解決了很多家庭的困擾，政策得到國人很大的滿意度，但我們必須再往前推，長照3.0明

年就要上路，目前住機構一年補助12萬，明年中央政府總預算如果通過，會增加至18萬元。

長照3.0有八大目標，包括健康促進、醫照整合，縮短出院到長照銜接的時間，從原有51天進步4天，未來更要縮短到2天到0天；第三個是提高機構住民的補助從一年12萬至18萬元，減輕家庭負擔。

另有提供喘息服務，並建立照服員友善的職場，讓其受到更大的尊重，從工作得到更大的光榮感及驕傲；用科技的輔具協助目前需要大量人力的工作，還有安寧善終，引進外籍中階技術人力補充國內人力的不足，同時開放部分工時，讓更多年輕化的失智失能及重症者得到照顧。

卓榮泰希望后里綜合長照機構可以結合在地觀光及企業資源，引進更多親子或長者來做更多活動，如與后里中科合作，增加企業留才及就業機會，讓這裡不是只長照的據點，是地方發展跟產業界合作的據點，往這方向規劃。后里分院並持續推動下去，讓醫照整合雙核心的照護體系能早一天健全且完整的來成立。

行政院長卓榮泰出席豐原醫院附設后里綜合長照機構啟用典禮！(記者歐素美攝)

