長照3.0明年上路 拚2030年出院無縫接軌長照

「長照3.0」將於明年上路，將以全面強化醫療與長照銜接、提升在地照顧量能及強化家庭支持為重要方向。衛福部同時設定重要目標，要將出院個案銜接長照服務的時間從現行平均4天逐步縮短，盼在2030年達成「0天銜接」的無縫服務。

總統府27日召開「健康台灣推動委員會」第六次會議，衛福部在會中報告「長照3.0」、「國家防疫一體政策」。衛福部次長呂建德在報告時強調，明年長照3.0上路，將加強整合預防保健資源、無縫銜接長照體系。

呂建德說明，長照3.0是在2.0基礎上提出「健康老化、在地安老、安寧善終」願景，並列出健康促進、醫療與長照整合、積極復能、提升機構量能、人力專業發展、導入智慧照顧、落實安寧善終與強化家庭支持等八大目標，且同步提出對應策略，使長者能在社區就近獲得所需服務，並保有尊嚴與選擇權。

醫療與長照整合是此次改革的重點之一。呂建德指出，在宅急症照護試辦計畫今年上路後，已有8到9成民眾能在家中或照護機構完成治療，平均照護天數縮短至7天，較傳統住院減少4至8天，每名個案的健保支出也下降約46％。未來將擴大適應症到其他感染症，並建立「長照計畫調整綠色通道」。

至於外界最關注的出院後長照銜接時程，呂建德表示，2017年平均需要52天，目前已經縮短至4天，未來將增加住院期間開立簡易照顧計畫，以縮短個案出院後銜接長照的時間，以2030年達成「0天」為目標。呂建德：『(原音)3.0的服務時效，我們透過強化出院準備，我們希望可以從這個4天縮短為2天，最後是到0天的一個目標。』

面對社會關注的「長照悲歌」事件，呂建德指出，長照3.0將大幅強化家庭支持。政府規劃在2030年前將家庭照顧據點提升至200處，提供心理支持、照顧諮詢與到宅技巧指導，並將結合勞動部推動友善照顧家庭企業標章，同時擴大喘息服務；在住院支持方面，政府將分擔5成聘僱看護費用，以減輕家庭的照顧壓力。