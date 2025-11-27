長照3.0明年上路 拼明年出院銜接長照2天、2030年達成「0天無縫」

衛福部次長呂建德出席「健康台灣推動委員會」第6次會議，說明長照3.0政策方向，並以出院銜接長照服務將以2026年縮短至2天、2030年達成「零時差」為目標。圖片取自於總統府直播畫面



長照3.0預計明年正式上路，政策核心聚焦醫療與長照整合、積極復能及強化家庭支持。衛福部次長呂建德指出，目前病患出院後銜接長照服務平均需4天，目標明年縮短至2天，並在2030年達成「0天無縫銜接」。

總統府今（11／27）日召開「健康台灣推動委員會」第6次會議，針對「長照3.0」及「國家防疫一體政策」進行專案報告。呂建德表示，長照3.0將進一步整合預防保健資源，強化醫療與長照體系的協同運作，落實健康老化、在地安老與安寧善終。

長照3.0共規劃八大發展目標，包含健康促進、醫療照顧整合、 積極復能、提升機構量能、強化家庭支持、導入智慧照顧、落實安寧善終、人力專業發展。

在醫療照顧整合方面，他指出，在宅急症照護試辦計畫於今年上路後，約有8至9成個案可在家中或照護機構完成治療，截至9月，平均照護天數為7天，較傳統住院縮短4至8天，每人可減少約3.7萬點健保支出，降幅達46%。未來將擴大適應症，如其他感染症，並新增提早出院模式、建立長照計畫調整綠色通道等。

出院銜接長照服務的效率也大幅提升。呂建德指出，2017年平均需52天才能銜接完成，至2025年已降至4天，縮短達47天。未來將透過增加醫院包裹獎勵金、推動開立簡易照顧計畫，讓出院患者返家後能更快取得長照資源。

他進一步說明，長照3.0將著重精進特殊族群照顧、提升服務涵蓋率與對象擴充，並強化出院準備機制。明年期望將服務銜接時間縮短至2天，並以2030年達成「0天無縫銜接」為長期目標。

在家庭支持方面，呂建德表示將持續擴展家庭照顧據點，預計明年達123處，2030年提升至200處，提供心理支持、到宅照顧技巧指導及照顧諮詢等服務。同時結合勞動部推動「友善照顧家庭企業標章」，並擴大喘息服務，包括互助喘息及住院支持，政府與民眾共同分擔聘請住院看護費用，減輕民眾經濟負擔。

