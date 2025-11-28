長照3.0明年上路 業界：日照中心幾乎不收重症「這才是核心問題」

長照3.0政策將於明年上路，衛福部規劃縮短出院銜接長照服務時間，目標從現行平均4天縮至2天，並以2030年達到「零等待」無縫銜接為願景。然而，長照業界專家對於政策能否有效解決重症患者照顧問題表示憂心，指出人力短缺才是核心問題。

專家表示，長照3.0政策中增加夜間床位數的做法根本沒用，因為核心問題在於缺乏願意照顧重症患者的人力。 （示意圖／Pixabay）

衛福部次長呂建德在總統府「健康台灣推動委員會」第6次委員會議中表示，長照3.0將聚焦八大目標，包括健康促進、醫療照顧整合、積極復能、提升機構量能、強化家庭支持、導入智慧照顧、落實安寧善終及人力專業發展。呂建德指出，長照3.0將精進特殊族群照顧、服務涵蓋率、服務對象及強化出院準備四大重點，未來將增加出院準備開立簡易照顧計畫，希望明年將服務銜接平均時效縮短至2天。

廣告 廣告

在醫療照顧整合方面，呂建德說明，今年上路的在宅急症照護試辦計畫成效顯著，8至9成民眾可在家或照護機構完成治療。截至9月，照護天數平均為7天，較傳統住院下降4至8天，每人減少3.7萬點、46%的健保支出。未來計畫擴大適應症範圍，如其他感染症，並新增提早出院模式、建立長照計畫調整綠色通道等措施。

然而，根據《聯合新聞網》報導，伯拉罕共生照顧勞動合作社理事主席林依瑩對長照3.0的實施提出質疑。她表示，政策中增加小規模多機能服務中心夜間床位數的做法「擴床根本沒用」，因為核心問題在於缺乏願意照顧重症患者的人力。林依瑩指出，目前全台日照中心收治長照等級平均約在四級，幾乎不收重症患者，「白天都不收重症，晚上怎麼可能會收」，這才是夜間照顧量能無法展開的關鍵。

總統府昨日舉辦「健康台灣推動委員會」第6次委員會議， 衛福部次長呂建德報告長照3.0政策 。（圖/翻攝自總統府頻道）

林依瑩進一步解釋，真正需要夜間喘息服務的家庭，其照顧對象多為長照等級七、八級的重症患者，但由於工作負擔大、給付誘因不足，日照、居服人員幾乎不願照顧這類患者。衛福部雖有意尋求中階技術人員的外籍看護擔任夜間照護人力，但人數能否滿足需求仍是未知數。

為強化家庭支持，衛福部計畫廣布家庭照顧據點，目標明年達到123處、2030年達到200處，提供心理支持、到宅照顧技巧指導、照顧諮詢等服務。此外，將結合勞動部推動友善照顧家庭企業標章，擴大提供喘息服務，推動互助喘息，並提供住院支持，由政府分擔五成聘請住院看護費用。

林依瑩認為，政府將焦點放在重症照顧家庭是正確方向，但必須「開對藥方」，找到更適合台灣的模式，才能對症下藥，有效減輕照顧者壓力。

延伸閱讀

「通姦除罪」推手！周方慰再涉詐貸1.6億 檢方聲押禁見

阿布達比轉機遭警押走 當事人懷疑：應該是同名同姓

2026高雄市民進黨最強母雞！陳水扁點名邱議瑩