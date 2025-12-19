長照3.0明年上路 衛福部推「中繼站」新制銜接出院照護！規劃曝光

記者簡浩正／綜合報導

衛福次長呂建德今說明長照3.0相關規劃。（圖／家總提供）

台灣社會面臨嚴峻的少子化、高齡化危機，如何提供長輩更完善的照顧，就是重要的社福政策方向。總統賴清德上月裁示，為因應超高齡社會的挑戰，「長照3.0」將在明年提前上路。衛福部今（19）日拋出新構想，將結合醫療與長照體系，輔導占床率不高的地區醫院或長照機構，轉型為出院後短暫停留的「中繼站」，讓民眾在出院返家前有空間進行復健與復能，預計明年起試辦。

衛福次長呂建德今出席家總所舉辦的「長照未來學『共融照顧圈』的創新實踐」研討會，他在會中指出，台灣高齡化速度快速，65歲以上人口目前已超過460萬人，預計將在明年1、2月老年人口就會突破20%，進入超高齡社會。

廣告 廣告

他說，長照3.0將延續2.0「在地安老、連續照顧」的社區基礎，持續推動健康老化、在地安老及安寧善終。在新政策規劃上，衛福部正研擬「中介轉銜全日專區試辦計畫」。個案經「PAC住院模式」結束治療後，經復能專業團隊評估，若具復能潛能、以返家為目標，但短期仍無法返家，或生活自主能力不足，即可轉介至住宿型長照機構、護理之家或老人福利機構內設置的中介轉銜專區，接受最長3個月的密集復能訓練。

呂建德進一步解釋，為讓長輩住院後要出院時，家屬可以「從從容容」、同時應對大醫院床位不足問題，擬讓地區醫院轉型為中介復健醫院，讓長者於出院後在地區醫院接受照護、進行復健，使出院返家更順利。對於無須復健但仍短期難返家者，呂建德說，擬讓他們到長照機構接受復能，以盡量維持其身體功能和生活自理能力，避免進一步失能。

另，因目前長照給支付制度是以服務計費，會遇到長者失能等級下降反導致給支付減少的困境；未來為鼓勵復能，預計將推動「論目標計酬」，例如若失能等級自5級降至3級，會給予加成給付。他說，上述計畫預計明年上半年將於北、中、南、東各區公開徵求數家單位試辦。

賴清德日前表示，以「長照3.0」因應超高齡社會的挑戰，落實「國家希望工程」願景。面對超高齡社會的來臨，「長照3.0」將在明年提前上路，這是政府回應高齡化挑戰的政策。「我們要擴大服務對象與內容，並且提升機構量能，減輕家庭照護負擔，同時導入科技，以及強化醫療與照顧的銜接，為照護者提供更完整的支持」。

賴清德進一步指出，請衛福部會同相關機關，結合更多民間力量，透過制度創新、科技應用、以及社區連結，建立從預防、照護到安寧的完善體系，讓國人都能夠健康老化、在地安老，實現「活得久，也活得更好」的願景。

更多三立新聞網報導

乳液、玩具都中了！幼兒體內「藏96種有毒物」醫：3種塑膠別碰

獨家／疑性騷女學生挨告！寵物名醫戴更基回應了：正常教學被隨意污衊

「急診、家醫」做醫美談不攏！衛福部下通牒：12/31前一定公告

扯！耶誕蛋糕誤用「塑膠巧克力」日133童吃下肚 下場曝光

