長照3.0明年上路 衛福部推「中繼站」銜接出院照護

衛福部次長呂建德今說明長照3.0相關規劃。家總提供



長照3.0預計明年正式上路，出院後照顧如何順利銜接，成為制度改革關鍵。衛福部今（19）日拋出新構想，將結合醫療與長照體系，參考日本等國經驗，輔導占床率不高的地區醫院或長照機構，轉型為出院後短暫停留的「中繼站」，讓民眾在出院返家前，能有適當空間進行復健與復能，預計明年起試辦。

衛福部次長呂建德今出席家庭照顧者關懷總會所舉辦的「長照未來學『共融照顧圈』的創新實踐」研討會，他在會中指出，台灣高齡化速度快速，65歲以上人口目前已超過460萬人，預計將在明年1、2月老年人口就會突破20%，進入超高齡社會；2050年老年人口更將達766萬人，占比高達37.47%。長照3.0將延續2.0「在地安老、連續照顧」的社區基礎，持續推動健康老化、在地安老及安寧善終。

在新政策規劃上，衛福部正研擬「中介轉銜全日專區試辦計畫」。個案經「PAC住院模式」結束治療後，經復能專業團隊評估，若具復能潛能、以返家為目標，但短期仍無法返家，或生活自主能力不足，即可轉介至住宿型長照機構、護理之家或老人福利機構內設置的中介轉銜專區，接受最長3個月的密集復能訓練。

呂建德說明，引進「中繼站」概念，目的是讓長輩與家屬在出院後不必倉促返家，而是能「從從容容」做好準備。明年上半年將於北、中、南、東各區公開徵求數家單位試辦。他舉例，若長者因中風導致慣用手失能，可透過中繼站訓練非慣用手進食、穿衣，或搭配輔具與生活活動調整，提升返家後的自主生活能力。

在長照機構端，除復健外，政策將更強調「復能」概念，協助個案維持或重建生活自理能力，避免因過度代勞而加速退化。針對現行長照給付多採「論量計酬」，若失能等級改善，機構收入反而減少的制度矛盾，呂建德坦言確實需要調整，因此衛福部正與健保署、長照司研擬以「整合支付」或論目標計酬方式試辦，若成功降低失能等級，給付將加成，預計明年試辦，以鼓勵長照機構朝向降低長者失能等級為目標。

