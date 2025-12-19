長照3.0明年上路！醫照整合推「中繼站」新制

家庭照顧者關懷總會今舉辦「長照未來學『共融照顧圈』的創新實踐」研討會，中為衛福部次長呂建德。（林周義攝）

長照3.0明年上路，衛福部次長呂建德今（19日）透露，其中一項重點在於醫照整合。政府繼推動在宅急症照護之後，接下來將學日本把地區醫院變成復健醫院、復健病床，擬運用目前的地區醫院、住宿式機構，作為民眾在出院後、回家前，短暫停留的「中繼站」，提供住宿使用，未來將設計支付制度，採bundled payment，若民眾的失能等級改善，還會有加成。

呂建德表示，台灣的高齡人口預計在明年1、2月突破2成，到了2050年，則將達到37.47％，也就是766萬人。明年上路的長照3.0，以長照2.0的社區基礎、以人為本、連續照顧理念為基礎，推動健康老化、在地安老、安寧善終。

為進行醫照整合，衛福部繼推動在宅急症照護之後，接下來將讓長輩從醫院「無縫地」回到家。呂建德表示，無縫回家會需要轉換的地方，一個方式是留在醫院，另一個方式則是長照機構。目前衛福部健保署、長照司正在合力規劃，在地區醫院、住宿式機構試辦「中繼站」，提供短暫停留之用。

在「中繼站」，民眾可以住宿，並接受復健及復能。呂建德說，過去我們大多只強調復健，但復能卻能幫助維持生活自理能力。舉例而言，一個中風的病患，右手可能癱了，在醫療上已無法逆轉，卻能透過學習技巧，進行復能，讓病患依然可以自己吃飯、換衣服，甚至洗澡等。

對機構來說，現行論量計酬支付之下，若一個人的失能等級改善了，賺的錢就減少了。有鑑於此，呂建德透露，正在規劃bundled payment，也就是論品質計酬。當失能等級好轉，例如從失能5級變3級，機構能得到的支付也將提高，衛福部預計明年先試辦。

