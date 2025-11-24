長照3.0明年推動 卓榮泰：沒有中央政府總預算，一切都是白談

行政院長卓榮泰表示，政府總預算沒有過，長照3.0等一切都是白談。(記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕行政立法協調會議今天將在行政院舉行，討論財政收支劃分法修法與年金改革等議題。行政院長卓榮泰今天表示，希望找出一條可行之道，多項政策「沒有中央總預算寸步難行」，並強調希望能取得立法大家的支持，長照3.0預算達1100多億，家庭的補助一年達到18萬，如果沒有中央政府總預算，一切都是白談。

行政院長卓榮泰今天上午出席「豐原醫院附設后里綜合長照機構」落成啟用典禮，會前接受媒體聯訪時，關於院版財劃法修正草案，藍白擬將退回，卓榮泰說，上週五在立法院的狀況，讓執政黨團有點無力感，今天中午會召開行政立法協調會議，他會聽聽執政黨團的立委跟在野黨團怎麼溝通。

卓榮泰指出，希望要找出一條可行之道，讓明年中央政府總預算可以順利審議，所有等等要談包括長照3.0的政策才有辦法支持，「沒有中央總預算寸步難行」。

卓榮泰在致詞中並強調，長照2.0得到民眾高度認同，3.0只能成功，不能怠慢，一定要往更好的方向走，中央要全力推動，完全需要地方全力的來支持土地的取得，也希望能取得立法大家的支持。

他表示，長照3.0預算將達1100多億，家庭的補助一年達到18萬，如果沒有中央政府總預算，一切都是白談，所以今天中午會和委員們商量，如何取得行政立法兩院的互相信任，這個信任是讓國人對國家往前走的信任，我們好好的把中央政府總預算來審議，正面看待財政收支劃分法，讓在這裡推動的安心跟在地，也能成為台灣每一個人安安心心地在台灣而且快快樂樂的在地生活，用中央地方行政立法合作的模式，讓國人建立最好的信心。

