長照3.0明年推動! 卓榮泰:沒有總預算一切白談

中部中心/林賢明 台中報導

行政院會20日拍板，政院版"財政收支劃分法"修正草案，但是，藍白揚言將退回行政院版。今天（24日）中午，行政立法有協調會議，在開會之前，卓榮泰院長趕到台中，出席長照機構落成典禮，卓榮泰表示，希望找出一條可行之道，否則，沒有了總預算，一切都是白談！





卓榮泰出席長照機構落成談總預算。(圖/林賢明攝)

為了討論財政收支劃分法等議題，行政立法協調會議，24日中午在行政院舉行，在開會之前，卓榮泰院長先趕到台中，出席豐醫附設后里綜合長照機構落成啟用典禮，進入會場之前受訪，卓榮泰表示，希望找出一條"可行之道"，讓明年中央政府總預算，可以順利審議！

卓榮泰出席長照機構落成談總預算。(圖/林賢明攝)行政院會20日拍板，政院版"財政收支劃分法"修正草案，不過，藍白打算退回行政院版本。卓榮泰說明，像是長照3.0預算，將達1100多億，如果沒有中央政府總預算，一切都是白談，必須有預算，來支持好的政策！卓榮泰預告，他將聽聽執政黨團的委員，跟在野黨團，怎麼溝通，更希望府院能彼此互信，這也是取得國人信任，國家會順利往前走！

中央政府斥資4.7億元、歷時兩年興建完成，全台第一座由衛福部所屬醫院，全新打造的長照機構，就在台中后里，象徵中央積極投入資源，具體實現"在地老化"，與"人本照顧"的政策理念。









