長照3.0明年推動！ 卓榮泰：沒有總預算一切白談

行政院會20日拍板，政院版"財政收支劃分法"修正草案，但是，藍白揚言將退回行政院版。今天（24日）中午，行政立法有協調會議，在開會之前，卓榮泰院長趕到台中，出席長照機構落成典禮，卓榮泰表示，希望找出一條可行之道，否則，沒有了總預算，一切都是白談！

卓榮泰出席豐醫附設后里長照機構啟用。(圖/林賢明攝)為了討論財政收支劃分法等議題，行政立法協調會議，24日中午在行政院舉行，在開會之前，卓榮泰院長先趕到台中，出席豐醫附設后里綜合長照機構落成啟用典禮，進入會場之前受訪，卓榮泰表示，希望找出一條"可行之道"！

行政院會20日拍板，政院版"財政收支劃分法"修正草案，不過，藍白打算退回行政院版本。卓榮泰說明，像是長照3.0預算，將達1100多億，如果沒有中央政府總預算，一切都是白談！卓榮泰預告，他將聽聽執政黨團的委員，跟在野黨團，怎麼溝通，更希望兩院能彼此互信！

卓榮泰出席豐醫附設后里長照機構啟用。(圖/林賢明攝)全台第一座由衛福部所屬醫院，全新打造的長照機構，就在台中后里，卓榮泰致詞也特別提到，這是前立委洪慈庸積極爭取的成果！中央以具體行動，實現"在地老化"，與"人本照顧"的政策理念。





