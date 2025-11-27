長照3.0明年提前上路 賴清德：強化防疫一體 提升國家健康韌性
健康台灣推動委員會今舉辦第6次委員會議，賴清德總統裁示，面對超高齡社會的來臨，「長照3.0」將在明年提前上路，作為政府回應人口老化的重要政策；而「防疫一體」則是國家安全與公共健康的核心策略，國家必須持續投入資源，強化整體防疫體系。
賴清德表示，面對超高齡社會的來臨，「長照3.0」將在明年提前上路，這是政府回應高齡化挑戰的政策。政府要擴大服務對象與內容，並且提升機構量能，減輕家庭照護負擔，同時導入科技，以及強化醫療與照顧的銜接，為照護者提供更完整的支持。
賴清德指出，因此，請衛福部會同相關機關，結合更多民間力量，透過制度創新、科技應用、以及社區連結，建立從預防、照護到安寧的完善體系，讓國人都能夠健康老化、在地安老，實現「活得久，也活得更好」的願景。
賴清德提到，防疫一體是確保國家安全，以及公共健康的重要策略，國家必須持續投入資源強化體系運作。請陳時中副召集人繼續協調督導，讓衛福部、內政部、環境部及農業部，依據過往累積的經驗，加速推動「國家防疫一體聯合行動方案」。必要時，更要擴增參與部門，提升整體決策與應變效能。
賴清德強調，請行政團隊將今天會議上所提出的意見，納入政策參考。讓我們繼續努力，提供符合國人需求的長照服務，以及打造更堅實的防疫網絡。
