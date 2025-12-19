長照3.0明年試辦新制 衛福部拋「中繼站」銜接出院復健復能 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

明年「長照3.0」將上路，衛生福利部今（19）日再拋重點新政策，結合醫療及長照，擬比照日本等國作法，把占床率不高的地區醫院、長照機構轉型為「中繼站」，讓民眾出院之後、回家之前，能有合適的地方進行復健或復能，預計明年開始試辦，衛福部正在規劃新的支付制度，若民眾失能等級因而獲得改善，衛福部還會給予加成。

衛福部次長呂建德表示，國內高齡人口預計明年1月、2月就會正式突破二成，2050年更將進一步達到3成7，達到766萬人，長照需求迫切，因此，長照3.0即以長照2.0的社區基礎，在以人為本、連續照顧的理念下，持續推動健康老化、在地安老及安寧善終。

新政策部分，衛福部透露，正規劃「中介轉銜全日專區試辦計畫」，個案經「PAC住院模式」結束治療後，經復能專業團隊評估符合收案條件，包括：具復能潛能；以返家為目標，但短期無法返家；生活自主困難，可至住宿型機構（如：住宿式長照機構、護理之家、老人福利機構）之中介轉銜全日專區，進行至多3個月的密集復能訓練。

呂建德說，引進類似「中繼站」概念，鄰國日本已經在進行，主要就是希望我們的長輩、所有的家人，大家都能從從容容，在出院之後若無法立即無縫的回到家時，能有一個轉換空間，明年上半年在北中南東等各區，先公開徵求數家來試辦。

呂建德舉例，例如有長輩若因中風，慣用手失能無法自行吃飯，就可以透過中繼站，訓練非慣用手透過代償方式自主吃飯、穿衣服，或透過輔具及活動方式調整，使其在返家之後可以自主生活。

