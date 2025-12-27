長照3.0研討會 共築無牆醫院照護

奇美醫院長照3.0國際研討會邀請國內外專家學者分享高齡照護、居家醫療整合服務等，解構急性醫療到在地安老轉型關鍵。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松∕台南報導

奇美醫院27日舉辦「2025年長照3.0國際研討會─共築無牆醫院‧永續健康願景」，聚焦國家長照3.0政策，邀請國內外專家學者分享長期政策、高齡照護、居家醫療整合服務與社區支持網絡的照護經驗，解構急性醫療到在地安老的轉型關鍵。

院長林宏榮表示，面對2025年超高齡社會的系統性照護挑戰，醫療照護的概念必須從「以醫院為中心的治療」，重新定義為「跨場域、不中斷的照護歷程」。醫療照護責任不應在病人踏出醫院的一刻就中斷；若醫護、藥師、營養師等跨專業團隊透過視訊、行動醫療或到宅訪視，將居家環境轉化為具有醫療韌性的「在宅病房」，才能真正解決民眾的後顧之憂。

研討會強調「醫療轉銜社區共融照護圈」與「在宅醫療網絡」的具體實踐。除衛福部部長石崇良主講共築無牆醫院健保、醫療與長照的整合策略，亦邀請日本醫療法人社團悠翔會理事長佐佐木淳、新加坡中央醫院急診醫學部高級顧問醫師Jean Lee、李氏聯合診所院長李洮俊、奇美整合醫療中心主任黃建程以及瑞鄰居家護理所負責人簡瑞嚴等，分享跨域連續性照護與社區資源經驗、在宅與長照的全齡醫療策略、醫療照顧合一的社會創新、在宅醫療中的護理專業擴展與實踐。

林宏榮表示，長照3.0的落實關鍵在於打造「醫療資源與社區、長照資源間的共生體系」。未來更著重於智慧科技的應用，包括遠距醫療、智慧照護穿戴裝置、AI輔助決策等，以克服地理限制，實現「健康零距離」，逐步將長照服務從以醫院為中心轉變為「以人為本、以社區為中心」的整合型照護體系。